Боссы-нарциссы тормозят развитие компаний, показало исследование

Такие люди хотят славы для себя, а не всего коллектива, и «препятствуют водовороту информации внутри организации» Фото: Shutterstock

Нарциссизм — заметная черта многих топ-менеджеров. Такие люди считают, что обладают превосходными знаниями, незаурядным интеллектом и здравым смыслом, и используют любую возможность, чтобы укрепить завышенное мнение о себе у других. Чем нередко отравляют жизнь коллегам.

А ещё, согласно исследованию специалистов Вашингтонского университета и Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа в Пекине, такие начальники часто препятствуют водовороту информации внутри компании.

Руководитель исследования Абхинав Гупта, доцент кафедры менеджмента в Вашингтонского университета, пояснил, что это означает:

- Многие крупные компании представляют собой то, что можно было бы назвать многопрофильными фирмами, то есть, организационной формой, в которой есть головная корпорация и дочерние подразделения. Логика существования этих фирм, помимо прочего, заключается в обмене знаний и навыков между такими филиалами. Чтобы опыт, которым обладает одно подразделение, можно было использовать в другом.

Такой обмен информацией повышает производительность компании в целом и создает конкурентное преимущество.

Однако не в случае, когда филиалом или вовсе всей компанией руководит нарцисс.

Эти люди препятствуют передаче знаний из-за своих амбиций и чувства своего превосходства. Они, как правило, переоценивают важность внутренних знаний и недооценивают ценность знаний внешних. Они же часто препятствуют повышению квалификации сотрудников.

По словам Абхинавы Гупты, нарциссизм влияет на желание людей выделяться, такие люди хотят славы для себя, а не всего коллектива:

- Руководители бизнес-подразделений, обладающие такими качествами, скорее всего скажут: «У нас достаточно навыков, знаний и способностей, чтобы работать независимо. Мы не станем делиться своими наработками». И это очень убедительно подтверждается результатами нашего исследования.

Для него учёные при помощи программы искусственного интеллекта создали специальную анкету. А затем попросили сотрудников бизнес-подразделений нескольких компаний по подбору персонала ответить на определенные вопросы. В первую очередь они касались коммуникации с коллегами, создания резервов талантов, повышения квалификации сотрудников, а также убеждения потенциальных клиентов принять предложения.

Руководителей подразделений также попросили оценить, помимо прочего, свои собственные нарциссические черты и предполагаемую конкуренцию с коллегами из других филиалов.

А под конец эксперимента все участники должны были оценить уровень знаний, полученных от коллег из других отделов.

В итоге результаты всей работы показали, что нарциссизм руководителя подразделения существенно мешал обмену знаниями. Когда в бизнесе существует высокая конкуренция между подразделениями, у нарциссов больше соблазна выделиться среди других.

По словам Гупты, исследование наглядно показывает, какие последствия могут быть у компании, если руководящие должности занимают самовлюбленные личности.

Он также рекомендует при назначении людей на топ-должности обращать внимание на признаки нарциссических черт у них. Компаниям также рекомендуется разработать организационную систему вознаграждения, которая поощряла бы сотрудничество между персоналом. Ну и не забывать про коллективные мероприятия, которые сплачивают коллег.