Помощница экс-префекта САО Москвы Митволя рассказала о его задержании во Внуково сотрудниками ФСБ

Красноярский суд уже вынес решение об аресте Олега Митволя Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Представители Олега Митволя подтвердили его задержание в аэропорту Внуково. Напомним, бывшего замглавы Росприроднадзора и бывшего же префекта Северного округа Москвы сегодня задержали во время посадки на самолет. По одним данным экс-чиновник должен был улететь в Дубай, однако его помощница Инга Шеленская сообщила, что это была семейная поездка в Турцию.

- Да, Олег Львович был задержан 10 июня в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался вылететь на отдых в Турцию с семьей, - рассказала Шеленская корреспонденту kp.ru.

Как сообщалось ранее, силовики проверяют причастность Митволя к махинациям на 900 млн рублей. Последние несколько лет бывший префект (и коренной москвич) жил и работал в Красноярске - с 2018 года возглавлял совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В 2019 году компания выиграла тендер на инженерные изыскания для строительства новых станция Красноярского метрополитена. Стоит отметить, что самая восточная подземка России была заложена еще в середине 1980-х. С тех пор были построены несколько станций и перегонов между ними - несколько километров тоннелей, однако стройка несколько раз консервировалась. В 2019 вокруг этого проекта начался новый этап активности.

По версии источников, возглавляемый Митволем трест за три года выполнил лишь часть работ, хотя финансирование (954 млн рублей) получил в полном объеме.

- Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ в рамках заключенного госконтракта, - подтвердила kp.ru Инга Шеленская. - Олег Митволь сейчас находится во взаимодействии с правоохранительными органами.

Как стало известно, Красноярский суд уже вынес решение об аресте Олега Митволя. По словам помощницы экс-чиновника, адвокаты будут обжаловать меру пресечения. К слову, как стало известно kp.ru, Олега Митволя сейчас защищают сразу несколько адвокатов. Они комментировать арест бывшего чиновника пока отказываются.

Сообщается, что председатель совета директоров «Красногорского ТИСИз» уже доставлен в Красноярск. Однако эту информацию его представители не обсуждают:

- Где находится Олег Львович не комментируется в интересах его безопасности. Пока это все, что мы можем сказать.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Митволь, 55 лет. Уроженец Москвы. Женат на бывшей ведущей утренних программ Первого канала Людмиле Митволь. У пары двое детей.

В конце 1980-х начинал как предприниматель, занимаясь оптовыми поставками авиационных запчастей. Затем попробовал себя в банковской сфере и медиа-бизнесе.

На посту заместителя главы Росприроднадзора Митволь работал в 2004-2009 годах. Затем больше года провел в кресле префекта Северного административного округа Москвы (на этом посту он прославился после распоряжения закрыть гей-клуб на территории округа и снятия вывески с шашлычной под названием «Антисоветская»).

В 2016 году баллотировался в Госдуму, возглавлял партийный список Российской экологической партии «Зеленые». После неудачи переехал в Красноярск.