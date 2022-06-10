Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 июня 2022 10:19

Помощница экс-префекта САО Москвы Митволя рассказала о его задержании во Внуково сотрудниками ФСБ

Бывшего чиновника подозревают в махинациях на 954 млн рублей во время стройки несуществующего метро
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Красноярский суд уже вынес решение об аресте Олега Митволя

Красноярский суд уже вынес решение об аресте Олега Митволя

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Представители Олега Митволя подтвердили его задержание в аэропорту Внуково. Напомним, бывшего замглавы Росприроднадзора и бывшего же префекта Северного округа Москвы сегодня задержали во время посадки на самолет. По одним данным экс-чиновник должен был улететь в Дубай, однако его помощница Инга Шеленская сообщила, что это была семейная поездка в Турцию.

- Да, Олег Львович был задержан 10 июня в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался вылететь на отдых в Турцию с семьей, - рассказала Шеленская корреспонденту kp.ru.

Как сообщалось ранее, силовики проверяют причастность Митволя к махинациям на 900 млн рублей. Последние несколько лет бывший префект (и коренной москвич) жил и работал в Красноярске - с 2018 года возглавлял совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В 2019 году компания выиграла тендер на инженерные изыскания для строительства новых станция Красноярского метрополитена. Стоит отметить, что самая восточная подземка России была заложена еще в середине 1980-х. С тех пор были построены несколько станций и перегонов между ними - несколько километров тоннелей, однако стройка несколько раз консервировалась. В 2019 вокруг этого проекта начался новый этап активности.

По версии источников, возглавляемый Митволем трест за три года выполнил лишь часть работ, хотя финансирование (954 млн рублей) получил в полном объеме.

- Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ в рамках заключенного госконтракта, - подтвердила kp.ru Инга Шеленская. - Олег Митволь сейчас находится во взаимодействии с правоохранительными органами.

Как стало известно, Красноярский суд уже вынес решение об аресте Олега Митволя. По словам помощницы экс-чиновника, адвокаты будут обжаловать меру пресечения. К слову, как стало известно kp.ru, Олега Митволя сейчас защищают сразу несколько адвокатов. Они комментировать арест бывшего чиновника пока отказываются.

Сообщается, что председатель совета директоров «Красногорского ТИСИз» уже доставлен в Красноярск. Однако эту информацию его представители не обсуждают:

- Где находится Олег Львович не комментируется в интересах его безопасности. Пока это все, что мы можем сказать.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Митволь, 55 лет. Уроженец Москвы. Женат на бывшей ведущей утренних программ Первого канала Людмиле Митволь. У пары двое детей.

В конце 1980-х начинал как предприниматель, занимаясь оптовыми поставками авиационных запчастей. Затем попробовал себя в банковской сфере и медиа-бизнесе.

На посту заместителя главы Росприроднадзора Митволь работал в 2004-2009 годах. Затем больше года провел в кресле префекта Северного административного округа Москвы (на этом посту он прославился после распоряжения закрыть гей-клуб на территории округа и снятия вывески с шашлычной под названием «Антисоветская»).

В 2016 году баллотировался в Госдуму, возглавлял партийный список Российской экологической партии «Зеленые». После неудачи переехал в Красноярск.

ЧПКАРТИНА ДНЯ