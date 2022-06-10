«Осторожнее за рулем»: В России участились мошенничества с подстроенными ДТП

Фото: Shutterstock

Ущерб от страхового мошенничества за 2020 - 2021 годы составил более 10 млрд рублей. Такие цифры приводят во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Абсолютное большинство – около 95% – фиксируется в сфере автострахования. В последние месяцы подобные случаи участились. Они бывают двух видов.

1. Подстроенная авария

Злоумышленники пользуются разными схемами, но наиболее опасной стала механика, когда преступники, чтобы получить страховку, намеренно подстраивают аварии с ничего не подозревающими водителями.

Например, мошенник делает вид, что сворачивает с кольца, включает поворотник и, когда машина на второстепенной дороге начинает ехать, резко тормозит и провоцирует столкновение. Или мошенник едет на мигающий желтый сигнал светофора, а потом внезапно якобы передумывает проскочить перекресток, резко останавливается, и позади идущая машина не успевает затормозить.

Инспекторы ГИБДД фиксируют такие происшествия и оформляют протоколы (либо злоумышленники сами составляют европротоколы), после чего обращаются к страховщикам для возмещения ущерба. Выплаты по ОСАГО они получают в течение 30 дней.

2. Сговор двух водителей

- Только в двух регионах в прошлом году наши выплаты по, как потом оказалось, липовым ДТП составили более 50 млн рублей по ОСАГО. Особенно мошенники укрепились в Новосибирской и Нижегородской областях: на эти два региона приходится больше всего эпизодов., - рассказали «КП» в одной из крупнейших российских страховых компаний «Согласие».

Там пояснили, что раньше выявить мошенничество было проще. После объективной экспертизы и анализа повреждений было очевидно, где что «доработали». Но в последнее время мошенники стали хитрее. Они устраивают реальные ДТП по предварительному сговору.

- Мошенники в качестве доказательств всегда предоставляют фото и видео столкновений. Именно поэтому обязательно оборудуют видеорегистраторами даже самые старые машины, которые затем используют в своих постановках, - поясняют в «Согласии».

Роль «виновника» аварии чаще всего достается владельцу старенького авто отечественного производства таких марок, как ГАЗ, ВАЗ или грузовиков ЗИЛ, КАМАЗ, которые в эксплуатации уже больше 10 лет. А вот «потерпевшая» сторона - в основном водители дорогих автомобилей: Mercedes Benz S-класса, BMW, Porsche, а также праворульные машины (их ремонт особенно затратен).

Как отличить настоящую аварию от намеренной

Как поясняют автоэксперты, это достаточно несложно. Особенно если внимательно проанализировать зафиксированные эпизоды. И воспользоваться преимуществами, которые дает анализ больших данных.

Во-первых, участники псевдо-аварий, как правило, пересекаются сразу в нескольких ДТП (от 3 до 10) и при этом меняются ролями - виновник/пострадавший.

Во-вторых, сценарии этих аварий однотипны. Чаще всего — наезд на впереди двигающийся автомобиль, выезд с прилегающей территории задним ходом или наезд на стоящую машину задним ходом.

На чем зарабатывают мошенники

При срежиссированных столкновениях злоумышленники, как правило, требуют компенсации за разбитое стекло задней двери, задний бампер и заднюю дверь у праворульных транспортных средств. После получения страховых выплат нарушители закона ремонтируют свои машины кустарным способом, ставят неоригинальные запчасти и в итоге остаются в хорошем плюсе от вырученной страховки.

Как считают эксперты, если лавинообразный рост страхового мошенничества продолжится, это может привести к увеличению тарифов и вынужденному усложнению процедуры урегулирования страховых случаев.

- Это негативные последствия, которые скажутся на законопослушных автовладельцах, наших клиентах. Такое развитие ситуации мы рассматриваем как самый неблагоприятный сценарий. Поэтому сейчас делаем максимум, чтобы оказать всестороннее содействие правоохранительным органам и нашим коллегам в других страховых компаниях для установления злоумышленников и привлечения их к уголовной ответственности по статье 159.5 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере страхования), - пояснили в «Согласии».

СПРАВКА «КП»

В Новосибирске в 2020 году в правоохранительные органы страховыми компаниями было направлено 350 заявлений по страховому мошенничеству в ОСАГО. По итогам было возбуждено 39 уголовных дел, что составляет 11%. В 2021 году было подано 518 таких заявлений, из них было возбуждено 45 уголовных дел, что составляет 8%.

В Нижнем Новгороде в 2020 году в правоохранительные органы было подано 275 заявлений по случаям страхового мошенничества в ОСАГО. По итогам возбуждено 22 уголовных делА – 8%. В 2021 году по итогам поданных 379 заявлений о случаях страхового мошенничества правоохранителями возбуждено 52 уголовных дела (13%).