Центробанк понизил ключевую ставку до 9,5% годовых: насколько теперь уменьшатся проценты по вкладам и кредитам

Ключевая ставка ЦБ вернулась туда, откуда ушла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевая ставка ЦБ вернулась туда, откуда ушла. Ситуация на финансовых рынках успокоилась. Отток вкладов приостановился. Инфляция – тоже. Теперь главная задача – раскочегарить экономический рост. Без низких ставок по кредитам это невозможно.

- Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса, - объяснили свое решение в Центробанке.

По итогам заседания совета директоров ставка опустилась с 11% до 9,5% годовых. Как прогнозируют в ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году составит 14 - 17% в 2022 году, снизится до 5 - 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

- Снижение экономической активности происходит за счет как спроса, так и предложения. Предприятия испытывают затруднения в производстве и логистике, несмотря на некоторую диверсификацию поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность сокращается в условиях высокой склонности населения к сбережению и снижения реальных доходов, - констатируют в ЦБ.

Как говорят эксперты, на курсе рубля дополнительное снижение ключевой ставки не отразится. Это раньше любое понижение ослабляло нашу валюту, потому что вкладывать в нее иностранным инвесторам становилось не так интересно. Теперь такого влияния нет. А вот на банковские продукты оно осталось. Ставки по депозитам и кредитам в ближайшие дни станут ниже - примерно на те же 1,5%. До снижения ключевой ставки ведущие банки давали по вкладам 10-12% годовых, по ипотеке (обычной, не льготной) — 10-12%. Для потенциальных заемщиков – это плюс. Для вкладчиков – минус.

Напомним, в начале марта этого года Центробанку пришлось резко поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Это требовалось, чтобы сбить волну паники среди населения, которое за несколько рабочих дней вынесло из банков два триллиона рублей. Высокие ставки по вкладам стимулировали этих людей вернуть деньги в банки. Теперь задача правительства и ЦБ – стимулировать обратный процесс. Повышать потребительскую активность за счет более низких ставок.