Люди, которые делят постель с партнером, лучше спят и реже страдают депрессией, утверждают учёные

Совместная постель не только важна для крепкого брака, но и является ключом хорошего здоровья. Фото: Shutterstock

Совместная постель не только важна для крепкого брака, но и является ключом хорошего здоровья. Так говорят результаты нового исследования специалистов Университета Аризоны.

Когда ты спишь не один, а с партнером, твой сон глубже и интенсивнее, и это соответствующим образом сказывается на качестве всей жизни. У таких счастливчиков меньше утомляемость, и они реже сталкиваются с таким явлением, как бессонница - по сравнению с людьми, которые спят сами по себе. Кроме того, они быстрее засыпают и у них меньше риск апноэ во сне.

И, наконец, результаты показали, что сон с партнером тесно связан с низкими показателями депрессии, тревоги и стресса.

Наоборот – у тех, кто вынужден спать в одиночестве, отмечается более высокий риск депрессии, меньшая социальная поддержка, да и вообще частая неудовлетворенность жизнью.

ДЕТИ И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ НЕ В СЧЁТ!

Во время своего исследования физиологи не ограничились изучением сна с партнером – они также рассмотрели качество сна тех, кому приходится спать с ребенком. Или с домашним питомцем (кошки и собаки любят примоститься в ногах у хозяев).

Так вот. Те, кто спал со своим ребенком, чаще жаловались на недосып, бессонницу и тревожность. Кроме того, сон таких добровольцев был напрямую связан с частыми случаями депрессии (нередко это была послеродовая депрессия).

Люди, которые спали с другими членами семьи (например, братья или сестры), часто не высыпались и были более сонливыми в течение дня.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО

Доктор Майкл Гранднер, эксперт по сну из Аризонского университета, руководивший исследованием, сказал, что был очень удивлен, узнав, насколько это может быть важно – спать с любимым человеком:

- Сон с романтическим партнером или супругом оказывает большое влияние на сон и вообще наше здоровье, включая снижение риска апноэ во сне и тяжести бессонницы.

Исследование под названием «Сон и здоровье, активность, диета, окружающая среда и социализация» (SHADES) включало анализ медицинских данных 1000 мужчин и женщин трудоспособного возраста из Пенсильвании. Им были заданы подробные вопросы об их сне, здоровье и качестве жизни за последний месяц, после чего специальная компьютерная программа проанализировала данные.

Исследование было представлено на ежегодном собрании Ассоциации профессиональных обществ сна в США.

НА ЗАМЕТКУ

А спать-то сколько?

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации, сколько часов в сутки нужно спать каждому человеку:

Новорожденные до 3 месяцев: 14-17 часов

Младенцы до года: 12-15 часов

Малыши до двух лет: 11-14 часов

Дошкольники: 10-13 часов

Школьники до 13 лет: 9-11 часов

Подростки (14-17 лет): 8-10 часов

Люди старше 18 лет: 7-9 часов