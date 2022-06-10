78% россиян одобрили смертный приговор иностранным наемникам, осужденным в ДНР

Большинство россиян одобряют вынесение смертного приговора в ДНР трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Фото: Иван ЖИЛЯК

Большинство россиян одобряют вынесение смертного приговора в ДНР трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU. Так респонденты отреагировали на новость о том, что Верховный суд в ДНР приговорил граждан Великобритании и Марокко к расстрелу.

78% россиян заявили, что полностью поддерживают суровый приговор. По мнению участников опроса, вынесенное наемникам наказание жестоко, но в то же время и справедливо.

«Забрал чужую жизнь, отдай свою. Все справедливо», - считает один из опрошенных.

«Это наемники, убивающие людей за деньги и для удовольствия, таким не место в обществе», - соглашается другой.

«Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет», - цитирует крылатое выражение еще один участник исследования.

1% опрошенных добавили, что смертная казнь – приговор для наемников заслуженный, но осуществлять эту казнь следовало бы более гуманным способом, чем расстрел.

А вот 8% участников исследования добавили, что вообще выступают против смертной казни. Эта категория опрошенных уверена, что есть способы и наказать виновных и извлечь из этого наказания пользу. К примеру, наемников можно было бы обменять на военнопленных или отправить заниматься тяжелыми работами.

«Зачем же сразу расстрел? Есть прекрасная альтернатива в виде работы на урановых рудниках, через год люди сами будут не рады, что живы остались, но отработают и пользу принесут», - говорит один респондент.

«Я бы обменял на военнопленных» - делится мнением другой.

3% россиян добавили, что смертной казнью должны караться другие нарушения. По их мнению, самые тяжкие преступления – это терроризм, педофилия, намеренное убийство детей.

Оставшиеся 10% признались, что затрудняются ответить, слишком эта тема для них сложна и неоднозначна.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 15,5 тысячи человек.