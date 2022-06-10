Мишустин поддержал идею федерального праздника - Дня народных художественных промыслов

В пятницу премьер Михаил Мишустин посетил Жостовскую фабрику декоративной росписи. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин посетил Жостовскую фабрику декоративной росписи. Премьер пообщался с художниками-декораторами, расписывающими традиционные жостовские подносы, и понаблюдал за их работой. Мишустину рассказали о технике производства подносов. Как оказалось, мастера используют отечественные материалы - не только металлические листы для подносов, но и беличьи кисти, краски, лак и масло. Поэтому санкции на работе фабрики никак не отразились. Мишустину продемонстрировали самый большой жостовский поднос, над которым трудились 24 художника.

Впрочем, в Жостово делают не только подносы. Здесь также расписывается посуда, самовары, фляги.

Мишустин также осмотрел организованную на фабрике выставку декоративно-прикладного искусства. На ней была представлена продукция Федоскинской фабрики миниатюрной росписи, Дятьковского хрустального завода, Объединения художников Палеха, Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры и хохломская роспись. Руководители этих предприятий рассказали премьеру о своих творческих коллективах.

Директор Холуйской художественной фабрики лаковой миниатюры Дмитрий Кузнецов пожаловался, что молодежь идет к ним работать неохотно.

- Все хотят сразу денег, машину, красивую девушку. А быстро работа не рисуется. Это очень трудно и кропотливо, - заметил Кузнецов.

На память о поездке Мишустин приобрел в магазине при фабрике две расписные шкатулки и поднос.

На встрече с представителями ведущих предприятий народных художественных промыслов Мишустин рассказал о господдержке отрасли. По его словам, на поддержку народных промыслов правительство дополнительно выделит 500 млн рублей. Ранее в бюджете на этот год была заложена сумма в 600 млн рублей.

Мишустин также призвал бороться с контрафактом в сфере декоративно-прикладного искусства.

- Это является залогом успеха и продолжением деятельности многих школ. Подделка в этом смысле нивелирует всю эту работу и весь профессионализм, которым обладают мастера, которые занимаются народным промыслом, - сказал Мишустин.

Премьер также поддержал идею федерального праздника - Дня народных художественных промыслов.

- Я абсолютно это поддерживаю. Этот год в России - Год культурного наследия, и мне кажется, День народных художественных промыслов - это очень интересная инициатива, я бы ее поддержал, - ответил Мишустин на предложение генерального директора фабрики «Хохломская роспись» Алексея Усанова.