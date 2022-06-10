Владимир Путин объяснил, кто должен оплатить восстановление Афганистана

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и главы Туркмении Сердара Бердымухамедова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и главы Туркмении Сердара Бердымухамедова. Президент бывшей союзной республики победил на выборах в марте этого года, меньше трех месяцев назад, но на встрече с российским лидером он получил орден Дружбы за «последовательную» дружбу с Россией.

- Будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии, активно занимались практическими вопросами продвижения двусторонних торгово-экономических связей, - пояснил глава страны.

Лидеры государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства России и Туркмении. Путин рассказал, что теперь мы можем рассчитывать на лучшие связи в торговле, науке, промышленности, нефтянке и так далее.

К сожалению, политики ни словом не упомянули туризм. Туркмения считается одной из самых закрытых стран мира. Даже в Северную Корею туристам попасть легче. Судя по всему, углубленное партнерство не упростит россиянам получение виз.

- Обсуждая ситуацию в Афганистане, подчеркнули важность стабильности в стране, решения социальных и экономических проблем, нейтрализации терроризма. Надо способствовать интеграции страны в инфраструктурные и логистические проекты. При этом, мы убеждены, что основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять США. Именно их 20-летнее присутствие привело к критической черте, - напомнил российский лидер.

Лидеры стран рассказали, что в России сейчас учится 30 тысяч студентов из Туркмении. Больше четырех тысяч на бюджете. Сейчас обсуждается идея создать новый российско-туркменский университет.