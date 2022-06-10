Леонид Ильич Байден: рейтинг президента США совсем плох, как и его речи

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Рейтинг президента Джо Байдена - как пульс у тяжелобольного: вчера был близок к допустимым нормам, а сегодня уже стремится к нитевидному. Еще в начале мая он колебался вокруг 42%, и все говорили, что дело плохо. Но сегодня дело просто швах: The New York Post со ссылкой на опрос Quinnipiac University сообщила, что работу главы государства одобряют лишь 33% респондентов (такими темпами и до «мирового рекорда» Бориса Ельцина в 4% одобрения недалеко!), а недовольны своим лидером 55%. Для сравнения: 6 июня солидный «мозговой центр» Институт демократии сообщил, что, по последним опросам, 12% американцев хотели бы видеть во главе США… Владимира Путина.

Что еще хуже для Байдена, чем всего лишь двукратный перевес в популярности у себя дома над «главным врагом» Запада, это данные Института демократии об отношении простых американцев к беззаветной поддержке Белым домом Украины. Только 36% респондентов заявили, что согласны с этим, а несогласных - 53%. Правда, поразительное совпадение с итогами последнего рейтинга, опубликованного The New York Post?

45% участников опроса Института демократии заявили, что ничего страшного не случится, если США «разрешат» украинское поражение, прекратив военную помощь Киеву, что приведет к неизбежной победе России. И что просто ужасно: только 5% утверждали, что считают Украину приоритетом для США. Вот зрада так зрада. И от кого? От кормильца, благодетеля и защитника!

Работу администрации Байдена сегодня одобряют лишь треть американцев. Фото: REUTERS

Совпадение траекторий падения рейтинга Байдена и поддержки его русофобской политики на Украине, конечно же, не случайное. Директор-основатель Института демократии Патрик Башам объясняет: «Американцы озабочены экономическими и социальными проблемами дома, такими как инфляция, сбоями в цепочке поставок, преступностью и нелегальной миграцией. Эти проблемы затрагивают их каждый день и наиболее ощутимыми способами. Украинского конфликта нет. Таким образом, американцы продолжают выступать против действий России на Украине, но они не считают эти действия обязательно угрожающими американскому народу». Никаких Америк Башам тут нам не открывает. Поразительно другое: в Белом доме это напрочь игнорируют.

Главная забота сейчас Байдена и демократов - ноябрьские промежуточные выборы. Судя по тому, как оценивают «успехи» нынешнего президента США американцы, республиканцы имеют все шансы победить на них. Но вместо того, чтобы нейтрализовать главную причину падения рейтинга хозяина Белого дома, его советники и пиарщики сделали ставку на чисто внешние «приёмчики».

Тут и смена пресс-секретаря администрации - лесбиянка и эмигрантка Карин Жан-Пьер «бьет» сразу по двум важным направлениям: и ЛГБТ-сообщество должна привлечь, и пришельцев за американской мечтой настроить в пользу Байдена. Последнее, правда, не получается, потому что президент все-таки слишком увлечен Украиной, а не проблемами нелегальной эмиграции. И популярную корейскую поп-группу в Белый дом пригласили, правда, мальчики совсем ничего не сказали про ту же Украину, опять промах. И в комедийное ток-шоу Байден устремился, как раз когда на саммит Америк съехались лидеры, пусть и не все, двух континентов. Очередное падение на трапе самолета или неспособность произнести не самую сложную аббревиатуру можно не принимать во внимание.

Но появилась новая угроза поддержки президента - недовольство им даже лояльных демократам журналистов. Причина этого, как сообщает The Wall Street Journal, в том, что Байден отказывает им в неформальных беседах и избегает публичных выступлений. К тому же он явно не любит не только «неудобные», а вообще любые вопросы журналистов и предпочитает сразу переходить к критике того, как они освещают работу его администрации. Байден, отмечается в публикации, ни разу не провел полноценной беседы с главным партийным рупором демократов - телеканалом CNN. В чем причина этого? Автор статьи Джеймс Фриман беспрецедентную «закрытость» президента для прессы объясняет тем, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать свои заявления.

Действительно, уже давно самый великовозрастный в истории США президент, которому в этом году «стукнет» 80, постоянно нуждается в «переводчиках» с байденовского на американский: разъяснениях того, что он на самом деле не сказал, но имел в виду. Из последнего. На том самом комедийном ток-шоу, на который его отправили политтехнологи для повышения популярности, он пошутил: «Инфляция — это проклятье нашего существования… Но… Послушайте, у нас самая быстрорастущая экономика в мире. В мире, в мире…» После этого трудно удивляться, что его экономическую политику поддерживает только 20% американцев.

По правде говоря, грустная и жалкая картина: явно с признаками старческой деменции президент самой мощной страны мира, пытающийся играть по сценариям имиджмейкеров бойкого паренька с огоньком в глазах… Не хватает только, чтобы на встречах с лидерами других стран женского пола он, как когда-то это делал Буш-младший, озорно ущипнул кого-то за крутой бочок. Может, это еще впереди?

Когда товарищ Брежнев был уже не совсем в форме, появился едкий анекдот. Выступает генсек с высокой трибуны, чтобы заклеймить мировой империализм, и обращается к залу, читая по бумажке: «Товарищи империалисты!» Поняв, что сказал что-то не то, он сконфуженно крякнул и тщательно всмотрелся в написанный текст. И после облегченного «А-а-а!» продолжил: «Товарищи! Империалисты пытаются…» У Байдена, для полного сходства, не хватает разве что четырех звезд Героя на лацкане пиджака.