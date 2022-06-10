Александр Дрозденко: Сделаем Шлиссельбург комфортным для жизни и интересным для туристов

В 2023 году Шлиссельбург будет отмечать 700-летие со дня основания. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В 2023 году Шлиссельбург будет отмечать 700-летие со дня основания. Город в Ленинградской области привлекает туристов со всей России. Путешественники едут в него, чтобы побродить по старинным улицам и полюбоваться древнерусской крепостью Орешек. Шлиссельбург активно благоустраивается: в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь обновили общественное пространство возле Благовещенского собора от Красного проспекта до набережной Невы. Прибрежная зона стала более комфортной для прогулок. Появились скамейки для тихого отдыха, оборудованы смотровая площадка, зона для проведения мероприятий, амфитеатр. Эта территория уже стала одним из любимых мест для горожан и туристов. О том, как город будет развиваться дальше, и что будет обновлено в ближайшие годы, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона приехал в Шлиссельбург, чтобы отметить юбилей Петра I и заодно решить вопросы благоустройства.

- Проверили качество работ по благоустройству города: ход реставрации собора и обустройство общественных территорий набережной Невы, улицы Чекалова, музея под открытым небом «Эхо Великих Сражений» и площади у Речного вокзала, - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, какие объекты в городе будут обновлены в ближайшие годы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава региона отметил, что в ближайшие годы в городе запланированы капитальный ремонт и реставрация многих исторических объектов. Будет восстанавливаться исторический стадион «Водник», построенный еще до революции. Есть планы по реконструкции мостов. В порту обустроят современные марины, на набережных продолжится благоустройство прогулочных зон.

- Сейчас в центре Шлиссельбурга проходит второй этап благоустройства, а будет ещё третий, четвёртый и пятый. В следующем году мы встречаем 700-летие Шлиссельбурга. Но тот объём работ, который мы намечаем, за один год не выполним. Эти работы мы будем выполнять лет 7 или 10, потому что в планах - не только восстановление исторического стадиона. Перед нами задача, которую поставили жители — построить новый бассейн. Выделены деньги на следующий год на реновацию больничного городка. Мы хотим сделать здесь современные марины, восстановить мосты, набережные, сделать Шлиссельбург комфортным для жизни, и чтобы он был интересен туристам, - рассказал Александр Дрозденко.

В городе благоустраивают набережные и общественные пространства. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сейчас в городе благоустраивают общественную территорию на улице Чекалова рядом с музеем под открытым небом «Эхо великих сражений». Строители приступили к работам в прошлом году и планируют завершить их до конца этого лета. А 2023 году начнется благоустройство Комсомольского парка. Кроме того, в Шлиссельбурге восстанавливают Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Каменный храм был построен в 1764 году вместо деревянной церкви, а 14 лет спустя к нему была пристроена колокольня. Во время Великой отечественной войны Собор был серьезно поврежден. После Победы он использовался как склад. В 1995 году храм получил статус объекта культурного наследия федерального значения и отошел в ведение Тихвинской епархии РПЦ. С 2014 года в нем начались реставрационные работы. С 2014 по 2019 годы реставраторы воссоздали старую колокольню, обновили интерьеры на хорах, в алтарной части и в помещениях западного крыла собора. Сейчас готовность объекта составляет 70%. Рабочим осталось оштукатурить и покрасить фасад, доделать цоколь и крыльцо.