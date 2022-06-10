Максим Галкин показал народу свое пляжное фото

Пятый муж Аллы Пугачевой похвастался мускулистым телом Фото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин разместил в блоге свежую фотографию. На этот раз пятый муж Аллы Пугачевой похвастался не гастрольным графиком выступлений, а загорелым подтянутым телом на израильском пляже.

Максим Галкин показал себя на пляже во всей красе. 45-летний муж Аллы Пугачевой успевает не только работать в Израиле, но и отдыхать. Шоумен наслаждается свежим воздухом, вкусной едой и природой. Он не отказывает себе в удовольствии вдоволь насладиться морем и солнцем.

Ранее он показывал, какие игры устраивают его дети Лиза и Гарри, купаясь в Средиземном море. Теперь же пришел черед самого юмориста предстать перед публикой в купальном костюме, а точнее - в одних трусах.

Кубиков еще нет, шарики наметились Фото: СОЦСЕТИ

"Кубиков еще нет, шарики наметились", - с юмором подписал Максим яркий кадр. Шоумен загорает на берегу моря. Он находится в прекрасной физической форме. Подтянутое тело Галкина похвалили поклонники.

Стоит отметить, в Израиле семья знаменитости уже больше трех месяцев. Чета живет на роскошной вилле в Кесарии. Особняк принадлежит родному брату юмориста.

Вернется ли Галкин в Россию, вопрос открытый. При этом Пугачева подтвердила: она вместе с детьми Лизой и Гарри прилетит на Родину к 1 сентября.