Оскандалившийся Максим Галкин выступил с покаянием из Израиля

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин за несколько месяцев довольно прочно обосновался в Израиле. Муж Аллы Пугачевой трудится не покладая рук. Он начал большой тур по городам Земли Обетованной. Юморист презентует новую программу, в которой нашлось место для актуальной повестки. Это очень нравятся местным жителям. Вот только в России вновь критикуют оскандалившегося шоумена. Да так, что ему пришлось делать заявление.

Гастроли Максима Галкина в Израиле в самом разгаре. В Сети появляются фрагменты концертных номеров комика. Программа Галкина, что называется, на злобу дня. Со сцены он рубит наотмашь и про известных телеведущих, и про свое возвращение на Родину. 45-летний юморист уже объявил о том, что 4 августа приедет с концертами в Латвию и выступит в том числе в Юрмале.

В России же шоу Галкина не всем пришлось по душе. Некоторые пользователи Интернета возмущены до глубины души услышанным. Потому Максим и решил расставить все точки над i.

"Некоторые пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей Родины. Запомните. Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал жалких лживых пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это полное право. И буду это делать, как делал и раньше", - начал Галкин свое покаянное обращение.

Он особо подчеркнул, что его нынешние выступления "ничем не отличаются от тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы". "Я всегда был за народ. Не за звания, не за подачки с государственного стола, а за народ. Вот я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России", - сказал, как отрезал, юморист.