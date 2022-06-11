В Израиле похоронили мыло, сделанное из людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На иерусалимском кладбище погребальное общество «Хевра Кадиша» провело захоронение куска мыла, которое было произведено в годы Второй мировой войны из жира убитых евреев.

Похороны провели согласно иудейским обрядам, которые требуют захоронения всех частей и составляющих человеческого тела; над могилой прочли соответствующую молитву.

Известно, что кусок мыла на Землю Обетованную привез репатриант из Украины, который рассказал, что брусок хранился в его семье с самой войны и передавался из поколения в поколение.

Перед захоронением исследований не проводилось, поэтому доподлинно неизвестно, были ли в нем человеческие жиры.

Впервые разговоры о том, что немцы используют для изготовления мыла человеческий жир, появились еще в 1917 году. И опубликовала их здравствующая и поныне британская The Times. Правда тогда газета утверждала, что в качестве сырья немцы использовали трупы собственных солдат. Позже премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин заявил, что это ложь.

Во время Второй мировой войны появилась информация, что для изготовления мыла используется жир узников концлагерей.

Позднее это несколько раз опровергалось, но доподлинно известно, что подобные зловезие эксперименты нацисты действительно проводили. И во время Нюрнбергского процесса была обнародована информация о том, что мыло из человеческого жира изготавливал немецкий профессор Рудольф Шпаннер. Для этого он использовал тела заключенных из тюрем Данцига и Кенигсберга и всего сварил около 100 килограммов такого мыла.