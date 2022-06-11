В Европе предположили, что часть поставляемого Киеву оружия бесследно исчезнет Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира) Саймон Веземан допустил, что часть поставляемых на Украину вооружений в конце концов окажется вовсе не в тех руках и скорее всего всплывет на черном рынке.

– Очень сложно уследить за оружием, которое с такой скоростью поставляется в страну, не полностью контролирующую свою территорию, – посетовал Веземан.

По его мнению, сейчас с этим сделать ничего нельзя, а вот после окончания конфликта придется разрабатывать систему по сбору оружия у населения.

Правда, Веземан не учитывает того факта, что большая часть «приватизированного» оружия к этому времени будет совсем не у мирного населения и вовсе не обязательно, что на территории Украины – в мире горячих точек хватает.

Даже сейчас, когда власти Незалежной выпрашивают у Запада все, что может стрелять или взрываться, чтобы хоть как-то противостоять натиску российских войск, в Даркнете вовсю идет торговля оружием, причем некоторые продавцы не скрывают, что получают товар напрямую от ВСУ.

А о том, что часть поставляемого украинским войскам оружия рано или поздно становится трофеем для победителей, с горечью заявлял и глава Пентагона Ллойд Остин.