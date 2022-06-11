ВОЗ не исключает, что все-таки ковид сделали в лаборатории

Эксперты подчеркивают, что их смелое резюме «находится в стадии разработки» Фото: REUTERS

На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении COVID, пишет Dailymail. В отчете, как и раньше, говорится, что виноваты летучие мыши.

Но при этом ВОЗ не может исключить исключить утечку из лаборатории, поскольку Китай не делится данными о первой волне инфекций.

Расследованием занимается специально созданная комиссия из 26 человек, которая называется Научно-консультативной группой по изучению происхождений новых патогенов (SAGO). Туда, кстати, входят и специалисты из России. А также Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР.

В четверг они опубликовали свой первый отчет после восьми месяцев расследований. Там говорится, что COVID, вероятно, возник у летучих мышей (неожиданно, правда?). По их мнению, зоонозное (передающееся от животного — прим. Ред.) происхождение является наиболее вероятным объяснением появления нового коронавируса. Однако ни исходный источник животного происхождения, ни промежуточный хозяин, ни момент, когда вирус перешел к людям, не были идентифицированы.

При этом эксперты подчеркивают, что их смелое резюме «находится в стадии разработки».

И говорят, что окончательному вердикту помешало отсутствие сотрудничества с Китаем. Так что они не могут исключить теорию утечки из лаборатории. По этому поводу Китай так же не предоставил никаких объяснений.

Поэтому 44-страничный документ «следует рассматривать как незавершенную работу», говорится в сообщении группы. И означает, что по-прежнему важны дополнительные данные и расследования.

По словам ВОЗ, также важна дальнейшая работа с потенциальными животными-хозяевами, особенно с летучими мышами, а также с работниками ферм и продуктами животного происхождения, которые были на рынке в Ухане и которые на раннем этапе были определены как потенциальный источник распространения.

В целом работа группы очень важна, считают сами исследователи, поскольку дает представление, как строить исследования вспышек различных заболеваний в дальнейшем. И совершенно точно, что необходимо ранее расследование таких вещей, как способы передачи и степень передачи от человека к человеку, а также исследование первых случаев заболевания, истории перемещений людей и контакта с животными.

Группа будет дальше исследовать другие случаи вспышек различных заболеваний, включая вспышку оспы обезьян.