Понаехали! А Ужгород не резиновый!

Местная власть требует от украинцев, которые приехали в регион после начала спецоперации, устраиваться на работу Фото: REUTERS

Те украинские беженцы, которые еще недавно плакали, что в Болгарии их поселили в какое-то подобие концлагеря с контейнерами в качестве жилых комнат и общими туалетами, теперь могут считать себя вытянувшими счастливый билет лотереи. Особенно, если сравнят себя с вынужденными переселенцами, которые просто переместились в западные регионы страны из восточных областей. В болгарском лагере для перемещенных лиц украинским беженцам гарантированы хотя бы вода и трехразовое питание.

А вот в Закарпатской области, например, бесплатное питание для своих же сограждан, бросивших все нажитое и эвакуировавшихся в Ужгород и прилегающие города и поселки по соседству с границей прекратили. И теперь даже лозунг: "Хавай, что дают!" – в этом регионе уже неактуален.

- Бесплатное питание для внутренне перемещенных лиц в Закарпатье прекращается. Местная власть требует от украинцев, которые приехали в регион после начала спецоперации, устраиваться на работу. Об этом заявил глава закарпатской областной администрации Виктор Микита. По его мнению, люди не должны сидеть и ждать, когда их бесплатно покормят. Поэтому практика бесплатного питания для внутренне перемещенных лиц в Закарпатье будет остановлена. Территориальные общины перегружены. Бесплатно питаться могут только уязвимые категории, - вполне официально объявили в программе "Час пик" на одном из украинских телеканалов.

Насчет необходимости "устроиться на работу", а не продолжать сидеть на шее, как вы уже поняли, объявил не кто-нибудь из кремлевских пропагандистов, не какой-то там сепаратист, а глава области. Так что это можно считать вполне официальным решением. При этом, кстати, одна из петиций на сайте президента Украины с просьбой разрешить мужчинам выезд за границу была очень лаконичной и сводилась к формуле "дайте заработать хоть сколько-то, семью кормить нечем, работы нет". И глава Закарпатской областной администрации не может этого не знать.

Собственно говоря, иного никто и не ожидал. Единство Украины существовало только в воображении киевских политиков, а в реальности Западная Украина никогда не считала Центральную или Восточную ровней себе. Хотя в 2008-м после стихийных бедствий в Карпатах центральные и восточные регионы Украины оказали местному населению всю помощь, какую только могли (напомним, для справедливости, тогда первой на рукотворное стихийное бедствие из-за вырубки лесов в Карпатах откликнулась Россия, прислав 80 тонн продовольствия и детского питания, направив спасателей, технику, специальный автотранспорт и т.д.), теперь, когда о помощи попросили украинцы из восточных областей, западенцы сами свалили, а "восточникам" стали сдавать свое жилье в аренду по неподъемным ценам.

Примечательно, что около недели тому назад закарпатская область объявила, что не станет поставлять в другие области Украины получаемое ею автомобильное топливо. По крайней мере, до тех пор, пока не насытит полностью свой регион. Своя рубашка и прочее нижнее белье ближе к телу. Или, как говорят на самой Украине: "Маю трошки, но тильки для себе". А так Украина, конечно же, едина и неделима. Во всем, кроме еды, денег, бензина, жилья, ну и остальных мелочей.

А то, понимаешь, понаехали в Ужгород из всяких Киевов и Харьковов, а он не резиновый. Понимать надо.