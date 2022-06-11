Сидящие на "Азоте" украинские боевики сами признались, что они террористы

Сейчас количество украинских боевиков на заводе оценивается разными источниками в диапазоне от 300 до 500 человек Фото: REUTERS

Зеленскому надо срочно кого-то арестовать или предпринять на каком-то участке попытку контрнаступления. В ближайшие дни это станет для него насущной необходимостью, чтобы скрыть от своего же населения сдачу в плен очередной большой группы украинских "хероев", которые сейчас заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке.

Это уже традиция, когда ВСУшники закрепляются на каких-то промплощадках. То же самое сначала было на заводе Ильича в Мариуполе, а потом там же, но уже на "Азовстали". Есть только два отличия. Первое – про "Азовсталь" в Киеве знали, не отрицали и обещали предпринять все для спасения окопавшихся там в подземелье "азовцев" и морпехов. Про "Азот" в Северодонецке Киев молчит, как будто такого не существует. Вернее, известный врун и пропагандист Алексей Арестович периодически бодается с главой украинской Луганской области (непонятно, как можно быть главой того, чего уже фактически нет) Гайдаем, который периодически опровергает сам себя, рассказывая о боях и успехах в Северодонецке. А потому боевики на "Азоте" теперь предоставлены сами себе, что они уже поняли.

Еще в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: "С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий".

Сейчас количество украинских боевиков на заводе оценивается разными источниками в диапазоне от 300 до 500 человек. Но, мало того, что они находятся на крайне опасном для жителей города в случае подрыва производстве, они еще и подстраховались, как "азовцы", загнав на территорию завода и взяв в заложники от 500 до тысячи человек в заложники из числа мирного населения. Это не только работники завода, но и просто жители ближайших к "Азоту" домов.

Вот только все оказалось, по крайней мере, на нынешний момент еще хуже, чем было даже на "Азовстали". Там, напомним, украинские боевики сначала выпустили гражданское население и потом сдались в плен сами, а те, что сейчас сидят на "Азоте", в открытую называют удерживаемых ими мирных жителей заложниками и требуют выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Воевать они не хотят, в плен, получается, тоже, но прикрывшись заложниками, намерены эвакуироваться (без каких-либо кавычек) из города.

Примечательно, что тем самым находящиеся на заводе ВСУшники, сами обозначили себя террористами, поскольку военнослужащим любой армии в ходе ведения боевых действий запрещено прикрываться мирными жителями.

Ответ российской стороны не заставил себя долго ждать – никаких условий, освобождение мирных жителей и сдача в плен. Только в этом случае "азотцам" гарантируется жизнь. В противном случае они все будут уничтожены. Сами сбежать с завода они не могут, все пути к отступлению отрезаны, а сам завод в плотном окружении.

"Экстракшен" – единственный для них выход. Но вторая "эвакуация" в плен вызовет у населения и украинских военных очень много вопросов к Зеленскому и его команде. Особенно сейчас, когда в Киеве, пусть и преуменьшая в разы, если не на порядок, стали признавать потери ВСУ. А потому Зеленскому сейчас очень нужна какая-либо "перемога". И в Киеве сейчас усиленно ищут, что бы могло ею стать.