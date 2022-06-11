Жители Шанхая массово скупают продукты после объявления о массовом тестировании на коронавирус

В эти выходные ПЦР-тестирование предстоит пройти почти 15 млн человек Фото: REUTERS

Не успели жители Шанхая оправиться после двух месяцев заточения в собственных квартирах из-за вспышки коронавируса, как власти города вновь объявили о проведении очередного массового тестирования.

В эти выходные ПЦР-тестирование предстоит пройти почти 15 млн человек, сообщает CNN. К этой мере решили прибегнуть из-за выявления новых случаев заражения COVID-19. Объявление о проверке половины жителей города вызвало опасения в китайских соцсетях, что не за горами очередной локдаун.

После появление первых сообщений о тестировании, жители Шанхая бросились в супермаркеты закупаться продуктами. Во время периода самоизоляции многие жаловались, что курьерская служба работала медленно и подчас доставляла заказы с опозданием в несколько дней. Те продуктовые наборы, которые власти централизовано развозили по жилищным комплексам, были весьма скудными. В основном, это были овощи, рис и яйца.

В итоге, полки с товарами первой необходимости оказались опустошены, а на кассах в магазинах выстроились многометровые очереди с покупателями.

Как заявил глава Шанхайской муниципальной комиссии по здравоохранению Чжао Даньдань, ПЦР-тестирование пройдет в семи из 16 районов города. Это самые густонаселенные участки, где располагаются в том числе и деловые центры Пудун и Сюхуэй.

На время тестирования избранные районы будут переведены на «закрытое управление», то есть жители не смогут покидать их пределы. В пяти районах местные власти уже предупредили, что запретят жителям выходить за территорию своих жилых комплексов.

Однако уже сейчас появляются сообщения, что районные власти начали отправлять на изоляцию целые ЖК после того, как неподалеку были выявлены зараженные коронавирусом.

На сегодня в Китае уровень распространения коронавируса находится на низком уровне. В пятницу Комиссия по здравоохранению сообщила о 151 выявленном случаи коронавируса, из них у 106 не наблюдалось никаких симптомов. Несмотря на это, лидер КНР Си Цзиньпин потребовал, чтобы политика нулевой терпимости к COVID-19 соблюдалась и впредь, в первую очередь необходимо защитить от инфекции пожилых людей и медработников.

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