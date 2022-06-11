Выход России из Всемирной туристской организации: что это значит для туристов

Сейчас у российского туризма другие насущные задачи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подписанное 10 июня премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации вызвало в сети ажиотаж. Что же это, от международного туризма наша совсем отказываемся?

ДЛЯ ТУРИСТОВ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НИЧЕГО

Короткий ответ: для обычных туристов на практике не изменится вообще ничего. Членство страны во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) никак не влияет ни на визы, ни на цены на курортах (вот если бы отели Антальи давали скидку гостям из стран, входящих в UNWTO - тогда решение о выходе касалось бы каждого. Но нет, не дают), ни авиасообщение. Если от чего-то и зависят путешествия россиян за границу в ближайшее время - так это от того, снимут ли авиационные и банковские санкции. Или введут новые.

МНЕНИЕ ЗАРИНЫ ДОГУЗОВОЙ

Глава Ростуризма Зарина Догузова высказала свое мнение:

- Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом, мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И конечно же ждем гостей из зарубежных стран. По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности.

Может ли страна заниматься международным туризмом, не будучи членом UNWTO? Запросто. Во Всемирную туристскую организацию входит большинство стран мира - 160 государств и территорий. Но есть и те, что не входят. И США, например. Или Великобритания, Ирландия, Исландия, Бельгия, Сингапур, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Серьезный список, правда? И ничего. Этот факт никак не мешает им путешествовать и принимать туристов (в отличие от пандемии).

УШЛИ САМИ

Собственное, решение о выходе России из Всемирной туристической организации ООН было принято не вчера. Наша страна попала заявку о выходе на чрезвычайной сессии генеральной ассамблеи UNWTO 27 апреля. Сейчас просто сделан следующий шаг.

Еще раньше, в марте, несколько стран - Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина - призвали выгнать Россию из UNWTO в связи с событиями на Украине (официально это звучало как «приостановить членство»). Петиция не была даже рассмотрена. Но Россия решила уйти сама.

Может ли при желании вернуться? Да, такие случаи в истории UNWTO есть. Выходили, а потом возобновляли членство Таиланд и Малайзия, Бахрейн и Катар, вполне уважаемые в международном туризме и любимые путешественниками страны.

ТУРИЗМ ИЗМЕНИЛСЯ

С другой стороны, многие эксперты сейчас говорят: реальных полномочий у UNWTO нет, пользы от членства тоже, зачем вообще Россия там состояла. Получается, все эти годы чиновники от туризма не видели бессмысленных трат? На самом деле и эта крайность - передёргивание.

Да, Россия платила членские взносы, как и другие страны. При этом у нашей страны не было офиса при штаб-квартире UNWTO в Мадриде. Синекурой для чиновников и дипломатов участие в UNWTO вряд ли можно назвать. Разве что на семинары и ассамблеи ездили.

Россия и сама приняла генеральную ассамблею Всемирной туристской организации в 2019 году. Красиво, масштабно, с размахом. Приезжал генсек UNWTO Зураб Пололикашвили, министры туризма разных стран, со всеми встречалась глава Ростуризма Зарина Догузова. В Санкт-Петербурге планировали открыть Академию ЮНВТО с бесплатными курсами для сотрудников туристических компаний.

Собственно, очень многие программы, мероприятия и публикации UNWTO посвящены как раз обмену опытом между профессионалами разных стран и знакомству с лучшими практиками. Нашей стране, активно развивающей внутренний туризм, все это могло быть полезно.

Но ситуация изменилась. Сейчас у российского туризма другие насущные задачи - например, на каких самолётах летать на курорты. И вполне логично и прагматично, что Зарина Догузова теперь ездит на саммиты ШОС, встречается со своими коллегами из Узбекистан, Казахстана и Индии. А с министрами туризма Турции и Египта регулярно созванивается.