Костюм Петра Мамонова выставлен на торги за 90 тысяч рублей

Многие другие раритеты будут проданы с молотка.

Фотографии с культовыми музыкантами, чудом уцелевшие номера подпольного самиздата, рисунки Майка Науменко, первая концертная запись группы «Наутилус Помпилиус», киноафиши, плакаты, концертный костюм Петра Мамонова и многие другие раритеты будут проданы с молотка.

Кто-то скажет: кому все это надо сегодня? Плакат для концерта «Популярной механики», которую создал Сергей Курехин, фотография Майка Науменко и группы „Зоопарк“ с автографами музыкантов, фото «подпольного концерта» из подмосковного дома культуры (на снимке: Борис Гребенщиков и Андрей «Дюша» Романов), самиздатовский журнал «Попс», который выходил при Ленинградском рок-клубе, – все это представляет интерес для поклонников советского андеграунда. И таких ценителей немало: советский рок 80-90-х – это их молодость.

Фото: Предоставлено "КП"

Большая часть раритетов попала на аукцион из коллекции музыкального продюсера, писателя Александра Кушнира и главного художника «Популярной механики» Сергея Чернова. Кстати, он был автором обложки «Детского альбома» Сергея Курехина, при создании которого Курехин поссорился с Борисом Гребенщиковым. И в гневе написал большую часть текстов для песен, вошедших в этот альбом. Получилась гремучую смесь бешеной энергетики, психоделики и эпатажа. Сергей Курехин был мастером рок-перформансов. Он не боялся шокировать публику, скорее, даже стремился к этому. Корова, куры, лошади выходили на сцену вместе с музыкантами «Поп-механики».

Как вспоминают очевидцы, на концертах собиралось 350 артистов на сцене. В то время далеко не каждая рок-группа собирала столько зрителей в зале.

«Энергетика била в зал из-за кулис. А нас самих, участников, после концерта еще по 2-3 дня не отпускало - настолько мощно все было!», — вспоминает художник Сергей Чернов. Он мастерил музыкантам одежду для выступлений. Часто из промышленных отходов - из труб, пластика, кусков разных материалов…

Свободными в творчестве, неформальными, эпатажными были и другие рок-звезды советского андеграунда: Виктор Цой, Владислав Мамышев-Монро, Майк Науменко, Пётр Мамонов...

Фото: Предоставлено "КП"

На аукцион выставлена фотография с концерта одного из крупнейших в СССР рок-фестивалей в Выборге в парке Монрепо. Он прошел летом 1983 года, упоминание о нем появилось в мировой английской рок-энциклопедии.

Мы выбрали несколько наиболее интересных (и дорогих) лотов предстоящего аукциона.

Традиционно дорого продается Виктор Цой. Стартовая цена за фотографию лидера группы «Кино» на одном из первых квартирников с его участием в Москве - 25 тысяч рублей.

Цена за рекламный плакат советского художественного фильма «Игла», где главные роли исполнили рок-музыканты — Виктор Цой («Кино») и Петр Мамонов («Звуки Му»), -20 тысяч.

Фото: Предоставлено "КП"

Рукописный текст песни «Рок-н-ролл мертв» на страничке формата А4 потянул на 150 тысяч рэ. Текст был написан Борисом Гребенщиковым как шпаргалка для музыкантов во время записи альбома «Радио-Африка». БГ – автор музыки и слов к песне, которую он сочинил в 1982 году в период работы над альбомом «Табу». Рок-н-ролл мертв» - один из главных хитов группы «Аквариум», её «визитная карточка».

Стартовая цена на концертный костюм лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова - 95 тысяч руб. Этот красный костюм с белыми голубями он использовал в концертной программе «Шоколадный Пушкин».

Классика советской подпольной рок-журналистики - Журнал «КонтрКультУр’а» - 30 тысяч рэ. Первые номера подобных журналов выходили на тонкой папиросной бумаге в условиях строгой и ненапрасной конспирации: на журнал писали доносы с обвинениями в «антисоветизме». Сейчас такой экземпляр - от 25 тысяч рублей.

Стартовая цена на лот из 12 программ-рапортичек произведений, исполненных для стадионного сборного концерта (февраль 1988 г.) с участием групп «Браво», «Зоопарк», Игоря Талькова, Сергея Крылова, группы «Мифы», группы «Электроклуб», группы Ирины Отиевой, группы «Тест», Игоря Николаева... с автографами Талькова, Науменко, Хавтана - 60 тысяч рублей.