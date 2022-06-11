Переход наличности. Для чего россияне стали забирать из банков рубли — на это есть четыре причины

Объем наличности на руках у россиян вырос на 150,4 млрд. руб. с первых числе июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую декаду июня, точнее, с 1 по 9 число, объем наличности на руках у граждан вырос на 150,4 млрд. руб. Такие данные следуют из отчетности Центробанка, сообщают информагентства.

Это в разы ниже, чем было во время ажиотажного снятия наличности после начала спецоперации и последующего объявления санкций в конце февраля-начале марта, но в 1,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

В чем причина резкого оттока денег со счетов в кошельки или под подушку, разбираемся с экспертом.

- Первая и главная причина — это ощущение нестабильности, - сказал kp.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. - Люди считают, что деньги будут целее, если будут находиться под рукой, а не в банке. Такие ощущения были и три месяца назад, но тогда высокие проценты по вкладам (в среднем 21% годовых) компенсировали это ощущение риска. Сейчас таких процентов нет.

Вторая причина, по мнению эксперта, это отложенный спрос на самые разные покупки.

- Люди несколько месяцев не совершали покупок — и из-за высоких цен, и из-за того, что деньги находились на вкладах, и вот пришло время походов по магазинам за самыми разнообразными покупками, наши люди любят это делать, - продолжает эксперт. - Тем более, что некоторые товары упали в цене и сейчас самое время их покупать — например, ноут-буки, мобильные телефоны, разнообразные гаджеты. При этом не всегда получается расплачиваться такой привычной для многих системой, как покупка не с пластиковой карты, а с карты на мобильном телефоне, эта технология называется Near field communication, (NFC), переводится как «связь в близком поле». Она иногда дает сбой, поэтому надежнее носить с собой наличность. Как раз только что я был в магазине, и там объявили по громкой связи, что возможен сбой по этой системе и просьба расплачиваться наличными или пластиковой картой.

Причина третья — отпускной сезон.

- Не будем забывать, что началось лето, сезон отпусков, - говорит Беляев. - Далеко не везде по России принимают карты, поэтому во время путешествий часть денег лучше держать в наличных. Кроме того, есть у многих опасения, что за границей российские карты могут не сработать, нередко так и бывает. В Турции некоторые отели уже объявили, что принимают наличные рубли.

И четвертая причина — желание перебросить деньги из одного банка в другой, где пусть на процент, но выгоднее.

- Статистика Центробанка фиксирует это в моменте — когда вы сняли деньги из одного банка, но еще не донесли до другого, - пояснил наш собеседник. - Это небольшая часть, но корректности ради, надо указать и ее.

В начале июля эксперт прогнозирует еще одну волну снятия наличных — когда истечет 3-месячный срок вкладов, открытых в начале апреля. Тогда были ставки пониже, чем в марте, но тоже достаточно высокие — 19% годовых.