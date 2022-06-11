«Не хотел ничего слышать»: Байден упрекнул Зеленского в игнорировании российской угрозы

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Выступая в Лос-Анджелесе на мероприятии, устроенном Демократической партией, по сбору средств, президент США Джо Байден пустился в воспоминания о начале этого года. Он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского, что тот упорно не хотел слушать предупреждения Белого дома о подготовке России к спецоперации в то время, когда американская разведка имела в своем распоряжении соответствующую информацию, пишет Bloomberg.

Это замечание прозвучало, когда Байден говорил о своей работе по организации консолидированной поддержки Украины.

- Я знаю, многие думали, что я преувеличиваю. Но я знал, что у нас есть сведения, подтверждающие это (подготовку к спецоперации - ред.). Сомнений не было, но Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди, - констатировал Байден.

В Киеве поспешили ответить Джо Байдену. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров напомнил, что Владимир Зеленский просил вести превентивные санкции против России, но его «не хотели слышать».

- Фраза «не хотел слышать», вероятно, требует уточнения. Если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры «не хотели нас слышать», - заявил украинским журналистам Никифоров.

С конца прошлого года Белый дом активно заявлял о готовящемся «российском вторжении» на Украину. Москва отрицала все обвинения. В середине февраля Джо Байден призвал граждан США как можно скорее покинуть территорию незалежной. Украинский президент в тот момент публично возмущался по поводу западной истерии и утверждал, что не видит прямой угрозы со стороны России. Чтобы подавить панические настроения в украинском обществе, он просил граждан не скупать спички и продукты.

В украинской прессе в тот момент подвергли критике выступления Зеленского, упрекнув его в том, что своими словами он ставит Джо Байдена в неудобное положение.