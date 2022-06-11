Еврокомиссия решит судьбу статуса кандидата в ЕС для Украины 17 июня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в элегантном коротком бронежилете и черных кроссовках утром прибыла в залитый солнцем Киев. Визит приурочен к грядущим дебатам по заявке Украины на членство в ЕС, которые должны стартовать в понедельник, 13 июня. Окончательный вердикт должны огласить 17 июня. По правилам ЕС, решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами.

Во время переговоров фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия порекомендует предоставить незалежной статус кандидата в члены ЕС, но с определенными условиями. Среди них - укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.

В принципе об этом заявила и сама глава ЕК во время совместной с Зеленским пресс-конференции.

- Еще остается работа... Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно еще усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. И еще улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса, - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В четверг депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус кандидата. «За» проголосовали 438 парламентариев, «против» - 65.

Накануне норвежский NRK представил пять причин, по которым Украина в данный момент не может стать членом евросемьи. Во-первых, широко распространенная коррупция. В коррупционном рейтинге Transparency International страна набрала всего 32 балла из 100, к примеру у Норвегии - 85, а у Польши - 56.

Во-вторых, у Украины наблюдаются серьезные проблемы в отношении верховенства права, госуправления, демократии и свободы прессы.

В-третьих, в стране по-прежнему слишком сильно влияние отдельных групп и персоналий, которые держат под своим контролем экономику и политику. Кроме того, на Украине до сих пор не функционирует отлаженная система рыночной экономики.

В-четвертых, незалежная остается одной из бедных стран, здесь низкий уровень зарплат и жизни. Например, средний заработок украинца меньше половины той суммы, которую получают в самой бедной стране ЕС - Болгарии. Еще немаловажным фактором является нестабильная политическая ситуация - до сих пор не решен конфликт на востоке страны. Усугубляет положение начатая российская спецоперация.

- Страна должна хорошо зарекомендовать себя и быть безопасной, прежде чем вступать в Евросоюз, иначе у организации возникнет проблема (речь о нестабильной ситуации на внешних границах ЕС - ред.), - считает специалист по ЕС, профессор политологии Ярле Трондаль.

В-пятых, отсутствие единой позиции по приему Украины в свои ряды между странами-членами ЕС.

- Украина может получить статус кандидата, но, вероятно, ей придется пройти через длительные процессы, когда нужно выполнить пункт за пунктом, чтобы соответствовать критериям членства, - поясняет Трондаль.

На этой неделе против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС выступили Дания и Нидерланды. Власти Дании полагают, Украина не соответствует критериям, связанным со стабильной работой политических институтов, которые гарантировали бы верховенство права, защиту прав человека и меньшинств. По мнению Копенгагена, Киев находится на ранней стадии своей готовности по вступлению в ЕС и созданию функционирующей рыночной экономики или стать конкурентоспособной на едином рынке, пишет Bloomberg.

Аналогичную позицию разделяют представители Швеции и Португалии. Они настроены в отношении Киева скептически.

Франция в свою очередь считает, что обработка заявки Украины на членство в ЕС может занять порядка 15 лет.

Власти Германии озвучили позицию, что сокращение пути Украины в ЕС несправедливо по отношению к странам Западных Балкан. При этом из Берлина звучат и заявления противоположного рода.

- Мы не можем сейчас захлопывать дверь перед носом Украины. Недостаточно того, чтобы говорить «вы являетесь частью Европы», а нужно говорить: «вы являетесь частью ЕС», - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Безоговорочно поддерживают скорейшее представление Киеву статуса кандидата в ЕС власти Эстонии, Литвы, Польши, Ирландии и Италии.

- Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран, - в конце мая заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.