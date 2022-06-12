Ксения Собчак предложила россиянам провести с ней три дня в Дубае за 300 тысяч

Свои курсы Ксения запускает в лучших "инфоцыганских" традициях, используя техники прогрева аудитории Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак, разоблачив гуру марафонов желаний Елены Блиновскую, недолго продержалась в разоблачителях. Вместо того, чтобы победить "инфоцыган", ведущая взяла да и возглавила их ряды. Теперь у Собчак целая россыпь курсов для доверчивых покупателей: марафон успеха с ценником до 600 тысяч за участие, собственный элитный клуб друзей, а теперь еще и туры в Дубай. Впрочем, сама светская львица настаивает, что, в отличие от других "продавцов воздуха", она предлагает народу честный и полезный продукт. А что цены кусаются, так это как раз показатель качества, а не массовой дешёвки.

Свои курсы Ксения запускает в лучших "инфоцыганских" традициях, используя техники прогрева аудитории. Так, когда на днях в запрещенной соцсети от Собчак посыпались многочисленные сторис с рассуждениями о криптовалюте и цифровых вложениях, многие сразу смекнули: скоро начнутся продажи. И Собчак ожидания оправдала.

- Мне надоело собирать информацию о крипте, NFT и биткоинах по крупицам и пытаться понять, что это - хитро построенная пирамида или долгосрочная инвестиция? Я устрою закрытую тусовку, на которой выступят топовые эксперты-криптомиллионеры. Вы готовы отправиться со мной на целых три дня в Дубай - самый роскошный криптовалютный город Арабских Эмиратов? Успейте занять место! - призвала телеведущая, оставив народу ссылочку для оплаты.

Оказалось, криптотур от Собчак стоит 300 тысяч рублей без учета перелета и проживания. За этот уик-энд участники поучаствуют в нескольких мастер-классах и непременно поужинают с самой Ксенией. Вот, собственно, и весь набор.

Пока будущие криптоинвесторы думают над предложением Собчак, на него уже откликнулась заклятая подруга по телестройке Виктория Боня. В свое время с легкой руки Ксении она тоже попала в список "инфоцыган", которых ведущая всячески порицала.

- А что, так можно было? Переименовала марафон в тур, и вот ты уже не "инфоцыганка", а шейха крипты, - высмеяла Собчак экс-участница "Дома-2".

Между тем, у Виктории в Европе процветают свои собственные туры: за ретриты (духовные практики. - Ред.) с шаманами и запрещенными в России наркотическими веществами она берет с жаждущих просветления участников по 3500 евро.