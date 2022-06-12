Первый в мире иммерсивный аудиоспектакль на железнодорожном вокзале поставили в Москве

Ленинградский вокзал Москвы стал сценой для уникальной постановки

26 мая в Москве состоялась юбилейная, десятая Программа «Лучшие социальные проекты России» – ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. В 2022 году экспертным советом были отмечены более 70 компаний, которые вносят неоспоримый вклад в развитие социальной сферы.

Среди победителей - Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД». "Комсомолка" решила поговорить с создателями уникального и интересного, на наш взгляд, проекта. Об аудиоспектакле «Ленинградский» kp.ru рассказала начальник службы маркетинга и коммуникаций Дирекции железнодорожных вокзалов–филиала ОАО «РЖД» Марина Васина.

Начальник службы маркетинга и коммуникаций Дирекции железнодорожных вокзалов–филиала ОАО «РЖД» Марина Васина

Первый в мире на железнодорожном вокзале!

Ленинградский вокзал Москвы стал сценой для уникальной постановки – первого в мире иммерсивного аудиоспектакля на железнодорожном вокзале. Аудиоспектакль «Ленинградский» позволяет каждому окунуться в жизнь старейшего вокзала столицы – по-новому узнать его прошлое, увидеть его настоящее, представить себе его будущее. Всё, что понадобится – смартфон с доступом в интернет и наушники.

Начальник службы маркетинга и коммуникаций Дирекции железнодорожных вокзалов–филиала ОАО «РЖД» Марина Васина рассказывает про закулисье уникального проекта.

- Давайте начнем с того, что такое иммерсивный аудиоспектакль?

Формат иммерсивных постановок сейчас популярен, в том числе и потому, что современным зрителям хочется новых эмоций и впечатлений. Проекты в этом жанре – это всегда уникальный опыт, потому что они в первую очередь направлены на участника. В этом и есть привлекательность иммерсивного театра.

Аудиоспектакль «Ленинградский» сочетает в себе черты театрального действия, квеста и экскурсии. Следуя голосам персонажей и подсказкам на экране, слушатель не просто проходит по заданному маршруту, но и сам становится непосредственным участником спектакля. На первый взгляд, это простая городская экскурсия, а в действительности оказывается — настоящий театр, который оставляет сильное, приятное, долгоиграющее послевкусие.

- Почему вы выбрали именно такой формат и место проведения?

Ленинградский вокзал – это первый вокзальный комплекс Москвы. Это объект культурного наследия столицы с интересной историей и уникальной архитектурой. Но сегодня этот вокзал можно назвать также и первым, кто применяет на себе большое количество новых технологических и сервисных решений. Здесь открылся первый на сети железнодорожных вокзалов бизнес-зал с принципиально новой технологией обслуживания. На Ленинградском вокзале работает бесконтактная оплата парковки Fast-track, зарядка для электромобилей, рекламные голограммы, интерактивные видеотерминалы и много других современных сервисов. На наш взгляд, это идеальная локация для подобного проекта, где сочетаются и история, и технологии.

Мы хотели дать возможность взглянуть на вокзал по-новому, и увидеть совершенно другое пространство в сочетании с необычными историями, непривычными героями и новыми интерактивными форматами.

Аудиоспектакль «Ленинградский» сочетает в себе черты театрального действия, квеста и экскурсии

В спектакле есть фрагмент, когда слушателю предоставляется возможность среди вокзальной суеты увидеть то, что не видят другие. Это уникальный опыт и незабываемые эмоции, которые переживает слушатель.

Уверена, что после этого спектакля слушатели будут по-другому смотреть на вокзалы, а путешествия на железнодорожном транспорте станут еще интереснее.

- Что ждет участников?

В ходе спектакля гости посетят тайное хранилище артефактов прошлых лет, увидят историческую каслинскую лестницу, услышат сокровенные истории героев и даже смогут отправить послание в будущее. Слушатель может пройти по всему маршруту целиком или же отдельно по пути каждой из трех частей спектакля в любое время.

Иммерсивный аудиоспектакль начинается в кассовом зале Ленинградского вокзала № 2 под табло с расписанием отправления и прибытия поездов. Ищите специальную наклейку с QR-кодом – и начинайте увлекательное путешествие по вокзалу!

- Очень интересный проект. Для кого он, в первую очередь, реализуется?

Аудиоспектакль «Ленинградский» будет интересен абсолютно всем – каждый там находит свою историю и проживает неповторимый опыт. Вокзал заставит любого слушателя почувствовать себя путешественником, открыть по-новому привычные места и заметить то, на что раньше не обращали внимание.

- Планируете продолжать реализацию подобных инициатив?

Регулярно наши вокзалы становятся площадками крупных мероприятий, фестивалей, выставок. Например, Третьяковская галерея проводила на Казанском вокзале выставку кинетического искусства. В прошлом году, вестибюль Ленинградского вокзала стал сценой для выступления артистов знаменитого театра «Геликон-опера». За год мы проводим более 500 мероприятий. Мы видим, как меняются вокзалы в лучшую сторону, и, конечно, это вдохновляет нас на новые интересные, культурные и социальные проекты на вокзалах.