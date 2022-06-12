"Калибры" уничтожили груз с оружием из США и Европы на Западной Украине

Продолжается демилитаризация Украины Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В военном ведомстве сообщили об удачной ликвидации груза с иностранным вооружением на Западной Украине.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По предварительной информации в Чорткове были ликвидированы склады 1846-ой технической ракетной базы (в/ч А-1915). Несколько ракет «Калибр» спасли сотни жизней российских военнослужащих и мирных жителей Донбасса.

Генерал-лейтенант отметил, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звоночка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики.

Славно поработала оперативно-тактическая и армейская авиация. Она разбомбила три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники с более 150 националистами, шестью танками, десятком орудий полевой артиллерии и специальных автомобилей.

За сутки сбито три украинских самолета: нашей истребительной авиацией сбиты в небе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики, другой Су-25 заметили уничтожили подразделения противовоздушной обороны над районом Долгенькое Харьковской области.

Похоже, что ВВС ВСУ вынуждены бросать в небо последние резервы авиации, которые придерживали для обороны Харькова и Киева. Но наши подразделения ПВО сбивают моментально и более мелкие цели: за сутки нащелкали 8 беспилотников, в том числе один боевой - «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Великая Камышеваха.

Бойцы ПВО продолжают спасать жизни мирных граждан: над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка Херсонской области перехватили две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а еще три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области и над Попасной Луганской Народной Республики.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива", - перечислил на брифинге Игорь Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В честь Дня России белгородские росгвардейцы организовали для восьмилетнего мальчика Алеши Павличенко из Веселой Лопани, который встречает и провожает российские военные колонны, экскурсию на базу ОМОН «Острог» и встречу с Героем России Вячеславом Воробьевым.

Росгвардейцы, принимающие участие в специальной военной операции, приехали к Алексею на бронеавтомобиле «Тигр», что стало для него большим сюрпризом. Они подарили ему игрушки из серии «Росгвардия», запущенную ведомством совместно с одним из крупных производителей детских товаров на территории СНГ, а также книжки со стихами и первый выпуск комиксов «Лесная гвардия всегда на страже».

На базе ОМОН «Острог» Алеша, его брат и родители посетили комнату боевой славы отряда, познакомились с работой инженерно-технического подразделения, а также встретились с ветераном белгородского ОМОН – Героем России Вячеславом Воробьевым.

Вячеслав поздравил Алешу с праздником, отметив, что мальчик стал олицетворением истинного патриота нашей Родины. «Уверен, что росгвардейцам очень приятна твоя поддержка! У нас растет достойная смена!», - сказал он.

Напомним, восьмилетний Леша из Белгородской области прославился в Сети после видеоролика, на котором он приветствует российских военных. Оказалось, что мальчишка каждый день ждал колонну, направляющуюся на денацификацию и освобождение Украины, чтобы отдать воинское приветствие нашим воинам, идущим в бой за то, чтобы в мире не было фашизма.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

201 - самолет.

130 - вертолетов.

1188 - беспилотных летательных аппаратов.

338 - зенитных ракетных комплексов.

3514 - танков и других боевых бронированных машин.

508 - установок реактивных систем залпового огня.

1870 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3570 - единиц специальной военной автомобильной техники.