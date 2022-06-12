Честный обзор на экс-«Макдоналдс»: Вместо «Фанты» — «Дюшес», вместо «Биг Мака» — обещания

В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Макдоналдс» теперь называется «Вкусно - и точка». Название выбрали буквально вчера. Об этом на пресс-конференции во флагманском ресторане 12 июня рассказал гендиректор сети Олег Пароев.

Рядом с ним восседает ухоженный мужчина в годах. Это Александр Говор — новый владелец российской сети. Бизнесмен из Кузбасса раньше управлял ресторанами в Сибири, они работали по франшизе. Говор рассказывает, что летал в Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него было собеседование с руководством американской сети. Мужчина искренне удивляется, сколько же картофеля фри съедают в России.

— 70 тысяч тонн! Мне сложно это даже представить. Вот 70 тысяч тонн угля я знаю как выглядят. А картошки... Это же... — обводит потолок взглядом Говор.

За час до открытия собралась скудная, по меркам 90-го года, очередь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кратко, что интересного было на пресс-конференции:

- американская компания поставила условие убрать из ресторанов все ассоциации с брендом. Поэтому ни «Биг Тейсти», ни «Макфлури» не будет;

- упаковка тоже меняется. Сейчас есть трудности с поставками, идут переговоры, поэтому пока пачки скромно белые, а дальше поменяют;

- вся 51 тысяча российских сотрудников остается работать в компании;

- до конца месяца откроют первые 200 ресторанов в России, а всего их 850;

- Говор планирует увеличить число точек до 1000 кафе, но на вопрос про открытие ресторанов в Крыму и Симферополе спикеры не стали отвечать.

Александр Говор — новый владелец российской сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВМЕСТО «ФАНТЫ» — ДЮШЕС, ВМЕСТО «БИГ МАКА» — ОБЕЩАНИЯ

На открытие флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве пришли человек 300 из прессы. Треть — иностранцы. Новостные агентства из Японии и Китая, арабские телеканалы, мексиканские газетчики (да-да, такие есть в Москве), американские и европейские журналисты. А вот рядовых посетителей не так уж и много.

«Макдоналдс» теперь называется «Вкусно - и точка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За час до открытия собралась скудная, по меркам 90-го года, очередь. Тогда за «вкусом свободы» стояли тысячи человек. Теперь едва ли пятая часть их потомков. Бывали в Москве и более людные мероприятия.

Меню стало лаконичнее. Самые топовые бургеры — «Биг Мак» и «Биг Тейсти» пропали. Все из-за авторских прав на название и рецептуры соуса «бутеров».

Цены примерно на том же уровне, но с момента закрытия прибавили 2-3%. То есть условно стало дороже на 3-15 рублей.

98% продуктов в экс-«Маке» — российские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Газировка: пока это Coca-Cola. Но ее Zero-версия — без сахара. Новые владельцы говорят, что остались ее запасы (еще бы, вкус у нее своеобразный, поклонников напитка не много). «Фанты», «Спрайта» — нет. И уже не будет.

«Вкусно - и точка» в поисках нового поставщика. Обьявили тендер, то бишь конкурс: кто предложит лучшую цену и ассортимент. Наиболее вероятный кандидат — компания «Черноголовка». Так что «байкал», дюшес и ситро к нагетсам, вероятно, станут новой реальностью.

Меню стало лаконичнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что со вкусом? Покривлю душой, если скажу, что ничего не изменилось. Картошка — суховатая. Бургеры: тоже как будто братья-близнецы. 99% совпадения, но то ли соуса меньше, то ли булочка другая. Все хлебобулочные, к слову, действительно от другого поставщика. А может, просто день такой суматошный и потом будет как раньше.

98% продуктов в экс-«Маке» — российские. Так что в теории серьезных изменений быть не должно. Свои аналоги «Биг Тейсти» и «Биг Мака» запустят. По крайней мере, высокое руководство обещало. А вот пенного как не было, так и не предвидится. Бизнесмен Говор рассказал, что когда только начинал сотрудничать с «Макдоналдс» , предлагал им ввести в ассортимент пиво, но те наотрез отказались. Рестораны-то семейные.

Самое интересное: в ресторанах «Вкусно - и точка» может появиться региональная привязка в меню. У «Макдоналдса» такое было для разных стран. Например, в России продавали бургер «Биф аля-Рус». Новый владелец Александр Говор считает, что в Сибири любят более острые блюда, а в Центральном округе — с более мягким вкусом.

До конца месяца откроют первые 200 ресторанов в России, а всего их 850 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Что мы носимся с этим "Макдоналдсом"?» — один из наиболее частых комментариев людей. Казалось бы: закрыли и закрыли — потеря, но не великая. В Москве эти три месяца не голодали без чикенбургеров. Аналогов у «Мака» завались!

Сухие цифры говорят, что оборот фастфудных точек вырос за последние месяцы. Особенно на фуд-кортах, где в «МакДак» стояли вереницы, а остальные блинные, пироговые, чайхоны и иже с ним довольствовались редкими посетителями.

На мой взгляд, всю историю с уходом и возвращением MC нужно оценивать с другого ракурса. Это не про «голодными не останемся», а «смогут ли наши?» У американской сети с точки зрения бизнеса идеальная модель. Гамбургер одинаков на вкус и на Елисейских полях, и на Таймс-Сквер, и на Площади трех вокзалов. Минимальная цена и практически 100%-ное попадание в ожидание потребителя.

Сможет ли Говор в своем новом «архипелаг «МакДак» сохранить это? Если сможет, мы только рады. А не выйдет, так голодными не останемся.

На открытие флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве пришли человек 300 из прессы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ХРОНОЛОГИЯ

Как «Макдоналдс» приостанавливался и уходил из России

С 14 марта головной офис компании в Чикаго решил приостановить работу российских ресторанов. Всего у «Мака» в России было около 850 филиалов. Однако около сотни предприятий продолжили работать. В основном это точки на Урале и в Сибири, а также в аэропортах и на вокзалах крупных городов. Они открывались по франшизе: купили у компании из США право работать под вывеской «Макдоналдс». Франшизники закрываться не стали, хоть их об этом и просили — так рассказывал крупный франчайзи Александр Говор.

После двух месяцев простоя, 16 мая, американцы решили продать свой бизнес в России. Покупателем как раз стал бизнесмен из Новокузнецка Говор. Об этом объявили 19 мая.

Все это время франшизные точки не закрывались, работали под старой вывеской. 10 июня кафе все же перестали обслуживать гостей и ушли на ребрендинг.

По условиям сделки, «Макдоналдс Корпорейшн» оставляет за собой право обратного выкупа ресторанов в течение 15 лет. Но Александр Говор считает, что это вряд ли произойдет.

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