Киев хочет обменять приговоренных к казни британских наемников на Медведчука

Раньше Киев уже зондировал вариант с обменом Медведчука с Москвой, но Россию такой вариант совершенно не заинтересовал

У украинских властей очередные бредовые фантазии. Как сообщает британский таблоид Sunday Express со ссылкой на свои неназываемые источники в Киеве, там хотят предпринять попытку обмену осужденных в Донецке и приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина на задержанного ранее СБУ Виктора Медведчука, одного из бывших ведущих оппозиционных политиков в этой стране.

Это, конечно в духе и стиле украинства. Они и с ЛДНР раньше осуществляли обмен своих бойцов, попавших в плен к ополченцам Донбасса, на граждан Украины же, которые были задержаны СБУ и брошены в СИЗО, где многие подвергались пыткам, за нелояльность по отношению к действующей власти.

Интересный вопрос. Раньше Киев уже зондировал вариант с обменом Медведчука с Москвой, но Россию такой вариант совершенно не заинтересовал. Интересно, почему он тогда, по их мнению, должен заинтересовать ДНР и Дениса Пушилина. Который, кстати, как будто все знал и в режиме предвидения уже объявил сегодня, в День России, что не видит никаких оснований для помилования осужденных наемников.

Во всей этой истории примечателен еще один нюанс – никого не интересует судьба осужденного по одному и тому же обвинению вместе с британцами к такой же мере наказания 21-летнего марокканца. И Лондон о нем молчит, и в Киеве пасть по поводу него не раскрывают. Как будто и не было такого мелкого пацана, ставшего наемником по дурости молодости. Нет, и его не жалко. Совершенно. Но он-то, по сравнению с его подельниками, сам как та утка, которую пригласили не за стол, а на стол, нашпиговав в попу яблоками.

Кому и зачем нужен Медведчук в Донецке? При этом, кстати, Аслин и Пиннер уже осуждены, суд по ним состоялся, и осталось меньше месяца до вступления приговора в законную силу. А когда будет суд над Медведчуком, в Киеве никто сказать не может. Зеленскому трудно осудить Медведчука, не трогая Порошенко, распоряжения которого исполнял Медведчук вместе с другими, а Посадить Порошенко Зеленский не может тем более. Это опасно уже для него самого. Петр Алексеевич просто так не сдастся. И у него есть, кто бы что ни говорил, своя личная армия.

Кто кидает киевским функционерам идеи, которые мертворожденные еще до того, как родились, неизвестно. Но понятно, что это не от хорошей жизни. Лондон требует от Киева предпринять что-нибудь для освобождения британцев. Можно сказать, что мало кто предполагал, насколько суд над британскими наемниками и приговор им заденет честь и достоинство Соединенного Королевства. А оказалось, что не только задел, но и, попросту говоря, прищемил их. а тут подданных Ее Величества судят, как простых смертных. Как каких-нибудь папуасов или иных аборигенов (по меркам британского сознания). Но сам Лондон еще не "дозрел", чтобы напрямую общаться с "дикими папуасами", а потому прибегнул к помощи посредников из числа папуасов "прирученных" и выдрессированных.

По британскому себялюбию и сознанию собственной исключительности в мире (вот у кого этому научились американцы) нанесен мощнейший удар. И Киев сейчас готов на все. чтобы выслужиться перед Великобританией. Декларируется даже готовность провести специальную военную операцию по освобождению осужденных наемников. Конечно, это на 90% позерство и бравада, призванные доказать "козаку Борису Чупруну", что Киев готов на самые радикальные шаги. Но кто знает, кто знает… Что же, если вдруг захотят пополнить ряды плененных украинских вояк, находящихся в ДНР, то, как говорится, добро пожаловать!

Но только потом, чур, не жаловаться. Смотришь, еще и к одной стенке поставят вместе с британцами.

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