Калининградская область — территория предпринимательства

В историческом комплексе пивоварни «Понарт» готовятся к открытию первых объектов. На его территории откроется целый квартал с магазинами, гостиницей, ресторанами и кафе, фермерским рынком, развлекательным центром. В центре — Антон Алиханов.

В Калининградской области традиционно сильный малый и средний бизнес. В отличие от регионов с крупными монопроизводствами или большими запасами природных ископаемых, в Янтарном крае главный ресурс — его уникальное местоположение. Жизнь в окружении иностранных государств — с визами, границами, таможней и портами — способствует развитию здесь торговли, транспорта, IT и самого широкого спектра услуг.

А еще здесь формируется особый предпринимательский характер с повышенной устойчивостью, потому что любые экономические вызовы отрезанный от «большой» России регион переживает кратно тяжелее. Но зато в период подъема и «бежит» вперед быстрее других территорий. Поэтому, наверное, комментируя настроения, царящие в предпринимательском сообществе в условиях антироссийских санкций губернатор Антон Алиханов заявил, что «мы тут привыкли ко всему, никого и ничего не боимся».

Калининградская область стабильно входит в топ-3 всероссийского рейтинга по вовлеченности населения в предпринимательство. На сегодня 23,5% жителей региона работают в малых и микропредприятиях. Доля малого и среднего бизнеса в экономике области оценивается в 32%.

В 2018 году в регионе стартовал процесс объединения под одним «зонтиком» всех инструментов поддержки бизнеса в регионе. На сегодня в программах регионального центра «Мой бизнес» участвуют десятки тысяч калининградских предпринимателей, которые получают различные услуги: от бесплатных консультаций до финансирования инвестиционных проектов и получения гарантий на привлечение кредитных средств.

В регионе развивают уникальные для России проекты поддержки предпринимательства:

• Программа «Восток» решает задачу предотвращения оттока людей из центральных и восточных муниципалитетов, поддерживая предприятия и формируя комфортную городскую среду.

• С 2020 года в регионе развивают Программу вовлечения в экономический оборот объектов культурного наследия.

Из желающих брать в аренду, восстанавливать и развивать бизнес в старинных усадьбах, средневековых замках и фортах выстраивается очередь.

• Программа релокации кадров. Инвесторам нередко приходится привлекать узкоспециализированных специалистов из других регионов. Таким компаниям власти региона компенсируют расходы на переезд: от транспортных расходов до обустройства сотрудника на месте и даже выплаты ипотечного взноса.

Тема малого и среднего бизнеса в условиях нынешних вызовов будет обсуждаться на ПМЭФ-2022 на Комиссии Госсовета по направлению «Малое и среднее предпринимательство». Председателем комиссии является губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2017 по 2020 год валовой региональный продукт Калининградской области вырос на 7,4%. В 2021 году — еще на 4,4%, то есть на 12,1% за пять лет. Это выше, чем темпы развития российской экономики в целом, которая выросла за это время на 10%.

За прошлый год доходы областного бюджета составили 53,1 млрд рублей — на 19% больше, чем в 2020 году. Это самый значительный рост налоговых и неналоговых доходов нашего региона за последние семь лет.

В 2021 году количество экономически активного населения в Калининградской области официально достигло 549 тысяч человек — абсолютный рекорд.

Численность населения растет почти на 1% ежегодно. Это много, учитывая, что только в 21 регионе России вообще отмечается прирост населения.

В 2019 году Калининградская область стала регионом—миллионером.