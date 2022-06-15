Игорь Бутман: Мне не надо приносить кофе в постель. Я не тиран

Накануне бракосочетания молодожены устроили фотосессию в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

У фронтмена отечественного джаза Игоря Бутмана весна выдалась с приятными хлопотами: подготовка к концертам, в том числе к Московскому джазовому фестивалю (он проходит с 13 по 19 июня). А еще 1 апреля мэтр женился. Четвертая жена саксофониста Анна Львова на 32 года его моложе. Музыкант рассказал «КП» о знакомстве и семейной жизни с молодой избранницей.

Девушка из Челябинска

- Не находите 1 апреля странным выбором для свадебной даты?

- Дело в том, что мы с Аней (супруга джазмена - журналист, родом из Челябинска. - Ред.) познакомились как раз 1 апреля, это было в 2015 году. Мы с моей командой тогда готовили и провели первый фестиваль юмора и джаза в Челябинске. По этому поводу местные журналисты брали у нас интервью. И Анне поручили задать мне несколько вопросов. После чего я предложил ей поужинать с нами в ресторане отеля. Никакого романтического свидания - мы были довольно большой компанией организаторов и участников фестиваля. Аня произвела на меня приятное впечатление - симпатичная, яркая, эмоциональная девушка. Кое-кто из моих друзей поначалу несерьезно воспринял ее как раз из-за ее общительности. Но я ведь умею отличать человека глупого от неглупого.

- Как развивалась ваша лав-стори?

- На тот момент никак. Закончился фестиваль, мы с моей командой уехали из Челябинска. Через три месяца Аня мне позвонила, сказала, что планирует переезжать в Москву. И что если у нас в Igor Butman Music Group есть вакансия для нее, то она хотела бы работать. Я предложил: «Приезжай, обсудим». Мы как раз планировали делать YouTube-канал о джазе. Аня приехала, попробовалась на роль ведущей - подошла идеально. И она стала работать у нас - брала интервью у музыкантов. Мы иногда с Аней ходили на концерты. Я в какой-то степени даже опекал ее, понимая, что непросто на первых порах человеку адаптироваться в Москве.

Сейчас не могу вспомнить, в какой именно момент я почувствовал, что влюбился в нее. Но очень хорошо помню, как однажды понял: если не признаюсь в своих чувствах, то ведь выберет кого-нибудь другого, надо поторопиться! И я признался. Это произошло, по-моему, 10 сентября 5 лет назад. Я счастлив, что она ответила на мои чувства.

Анна - очень спортивная девушка. У нее редкое хобби - воздушная акробатика. Фото: Личный архив

Свадьба на 140 гостей

Бракосочетание Бутмана и его невесты прошло в загсе в Барвиха Luxury Village, а вечером молодожены отправились в ресторан. Невеста удивила мужа и гостей своим акробатическим номером на полотнах. Для молодоженов пели Стас Михайлов, Лариса Долина, оперный певец Эльдар Абдразаков. Среди гостей были Вячеслав Фетисов, Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров.

- Свадьба у вас была пышной?

- Примерно на 140 человек. Могли бы пригласить и гораздо больше, но сейчас не время для пышных празднеств. На наш праздник пришли мои друзья-музыканты, все выступили - кто-то с оркестром, кто-то просто сам спел. Получилось почти по-домашнему. Был и Стас Михайлов, с которым мы дружим с недавних пор.

- Он пел на вашей свадьбе за гонорар или по велению души?

- Это был его подарок.

- Как вы думаете, сложно быть вашей музой и женой?

- Мне кажется, что несложно. Для меня важно спокойствие - если его не нарушать, то я очень легкий человек, неприхотливый. Мне не надо приносить кофе в постель. Я не тиран.

Бракосочетание Бутмана и его невесты прошло в загсе в Барвиха Luxury Village. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

«Аня сама моет полы»

- Как вы считаете, жена должна находиться дома при муже или заниматься своей профессией?

- Я не понимаю формулировки «при муже». Ты ж не раба берешь, а строишь семью с любимой женщиной. Хотя прихожу домой - Анна намывает полы. Говорю: «Давай пригласим помощника!» «Зачем? - отвечает. - У меня есть руки, силы…» Готовит очень вкусно. А можем и в ресторане поужинать. Для меня быт не имеет значения, в том смысле, чтобы им занималась исключительно жена. Я и сам могу. На днях ездили на дачу - я там убирал. Если Ане захочется реализоваться в профессии, то это ее право. Мне кажется, ко всем этим вещам надо проще относиться - не давить на любимого человека ни в чем.

На свадьбе Бутмана пел его друг Стас Михайлов. Невеста зажигала под нетленный хит «Все для тебя». Фото: Личный архив

КСТАТИ

Две американские жены, запрет видеться с сыном

Игорь Бутман дважды женился на американках. Первую звали Айлин - она приехала в СССР для изучения русского языка. В 1985 году тогда еще неизвестный музыкант уехал вместе с женой-американкой в Штаты. Там учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, играл в клубах, жил бедно. Второй женой стала другая американка - певица Донн. В 1991 году у них родился сын Михаил. Но супруги вскоре развелись, и жена настраивала ребенка против отца, запретила им видеться. К тому же сын не говорит по-русски. Спустя годы отец и сын увиделись, после того как Бутман настоял на встрече.

Третьей его женой стала модель агентства Red Stars Оксана, которую привел на концерт саксофониста в конце 90-х друг Сергей Мазаев. «Его кинули организаторы концерта в Америке, он был на нуле, в полном раздрае и вдруг сказал: «Выходи за меня!» - вспоминала она об их романе. Ради новой жены Бутман переехал из Америки в Москву. Сыграли свадьбу в 1995 году. Оксана стала его персональным агентом, искала спонсоров. За 20 лет брака родила ему двоих сыновей - Марка и Даниила. С ее слов, брак дал течь, когда Бутман получил широкую известность. Развод состоялся в 2014 году. Большую квартиру Бутман оставил ей и детям.

В 2020 году появились слухи, что у музыканта есть молодая возлюбленная, на 32 года моложе. Лариса Долина заметила, что новая избранница сделала его счастливым. «Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет, и я сама полюбила эту девочку. И я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе», - говорит певица.

КОШЕЛЕК

Зарабатывает 96 млн в год

Бутман - один из самых состоятельных музыкантов России. В 2021 году он заработал более 96 миллионов рублей. Также в декларации джазмен указал два земельных участка - 2000 и 1500 кв. м, 4 квартиры в России (площадью 88, 161, 123 и 114 кв. м) плюс одну в Штатах, два жилых дома, автомобиль Maybach 62.