«СУПРОТЕК»: импортозамещение на опережение

Компания «СУПРОТЕК» - лидер в секторе составов для продления ресурса автомобилей - устремила свой взгляд на индустриальный рынок.

За двадцать лет ей удалось сформировать не только обширную и преданную клиентскую базу, но и, по сути, отдельный, новыйсегмент рынка автохимии – присадок-геомодификаторов трения.

Через тернии – к производству

Этот год для «СУПРОТЕКа» ознаменовали сразу два больших события. Помимо празднования видной даты – двадцатилетия со дня основания – компания удостоилась премии «Проект года» в номинации «Инновационный продукт» от экспертного делового сообщества Северо-Западного федерального округа. Высокую оценку заслужила фирменная линейка смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Указанная линейка создавалась в рамках стратегии по разработке импортозамещающих продуктов, которая появилась далеко не вчера.

– Наша работа изначально была ориентирована на то, чтобы создавать продукты, которые могли бы конкурировать с импортными аналогами, – констатирует генеральный директор компании Сергей Зеленьков, – А в чем-то и превосходить их. Восемь лет назад мы решили, что настало время для нового этапа и вектора развития, и взяли курс на импортозамещение для промышленного сектора.

Это был логичный шаг. К тому времени компании укрепила лидерские позиции в сфере составов для продления ресурса автомобилей на внутреннем рынке. Миллионы автомобилистов в России регулярно применяли технологии безразборного ремонта «СУПРОТЕК». Более того, российская технология уверенно шагнула на мировой рынок. Продукты «СУПРОТЕК» под брендом Atomium стали экспортироваться в Европу, Азию, Африку, Америку и даже Австралию. Научив безразборному ремонту частных автовладельцев, «СУПРОТЕК» решил поддержать заводы и транспортников.

Этот путь дался компании нелегко. По словам Сергея Зеленькова, когда «СУПРОТЕК» нацелился утвердить свое присутствие на индустриальном рынке, казалось логичным, что ресурсосберегающие технологии должны быть полезны, прежде всего машино- и станкостроению.

Главную ставку в компании делают на инновации.

– Но, к нашему разочарованию, выяснилось, что все эти сферы, казалось бы, определяющие, представляющие собой ключевые звенья технологического суверенитета, совершенно не нацелены на локализацию на внутреннем рынке, – отмечает Сергей Зеленьков.

Тогда, вспоминает наш собеседник, руководство компании окончательно укрепилось в мысли: нужно делать свое. Такие продукты, которые бы никак не зависели от иностранного сырья или технологий. И, как показали дальнейшие события, этот расчет оказался верным.

– Поначалу мы столкнулись с целым рядом проблем, – рассказывает Сергей Зеленьков. – Мы предложили промышленникам свои инновационные продукты, но заводы просто не могли ими пользоваться. Во-первых, большая часть их импортного оборудования была плотно завязана на сервисное обслуживание, которое должен был проводить тот же зарубежный поставщик. А он, понятное дело, не прописывал в регламентах никаких смазок и масел, кроме тех, которые сам же и производил. Во-вторых, естественно, любой инженер и механик боится испортить дорогостоящее оборудование и потом нести за него ответственность. Поэтому наши технологии просто блокировались и не допускались к использованию.

Ставка на инновации

Курс на инновационность в итоге оправдался. По словам Сергея Зеленькова, недавно стало известно, что одна из крупнейших топливных компаний России решила отказаться от «традиционных» литиевых присадок и смазок. Производить их в России перестали уже несколько лет назад. До последнего времени литиевые смазки и присадки закупались за рубежом. Однако на мировом рынке их цена из-за подорожания лития стала слишком высокой. Да и логистические цепочки поставок их в нашу страну стали сложными и затратными. Это заставило компании искать замену на внутреннем рынке. Такой альтернативой, в частности, стали кальциевые присадки и смазки, разработкой которых уже давно и активно занимается компания «СУПРОТЕК».

– Поэтому к наращиванию импортозамещения мы были готовы заранее, – говорит Сергей Зеленьков. – Другое дело, что 2021 и частично 2022 год мы планировали посвятить исследованиям и внедрению новых опытных образцов. И совершенно не рассчитывали на то, что придется в спешке переходить на производство больших объемов нашей продукции.

В планах - строительство завода мощностью 500 тонн смазок и СОЖ в месяц.

Компания построила опытно–производственный участок, мощность которого – до 30 тонн разных смазок и 100 тонн смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в месяц. На этой же площадке развернули испытательную лабораторию, которая стала полигоном для исследований, разработок и контроля качества.

– Сейчас, в связи с большим ростом спроса, планируем расширить производство, – констатирует Сергей Зеленьков. – В частности, поставили перед собой стратегическую задачу: до 2025 года построить полноценный завод производственной мощностью до 500 тонн смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей в месяц. Кооперация со «Станкозаводом ТБС» – одним из старейших в России предприятий, занимающихся проектированием, производством и модернизацией станочного оборудования, и другими машиностроительными корпорациями России позволяет нам с успехом решать эти актуальные задачи.

Но, конечно, изначальная «целевая аудитория» компании – частные клиенты-автомобилисты – тоже не осталась за бортом. Параллельно с наращиванием веса на индустриальном рынке «СУПРОТЕК» наращивает пакет предложений для частных и муниципальных транспортников, которые также оказались в трудном положении из-за дефицита импортных запчастей и смазочных материалов. Здесь речь идет о фирменной технологии безразборного ремонта и продления ресурса силовых агрегатов и узлов машин. Кроме того, реализация программ поддержки транспорта

«СУПРОТЕК», доказано, существенно снижает затраты на ГСМ, текущие и капитальные ремонты. Это экономически выгодно.

Так 20-летний опыт, научный и производственный потенциал плюс предпринимательская интуиция позволили «СУПРОТЕК», который теперь с полным основанием можно называть холдинговой компанией, диверсифицировать бизнес и стать одним из законодателей строительства новой технологической независимости сразу в нескольких секторах российской экономики.

Российская технология уверенно шагнула на мировой рынок

«СУПРОТЕК» - это 20-летний научный и производственный потенциал.

Конкретно

Смазки и смазочно-охлаждающие жидкости компании «СУПРОТЕК» имеют целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами. В частности, к ним относятся безопасность применения и экологическая безопасность - продукция не содержит вредных веществ. Кроме того, клиенты отмечают высокие смазывающие способности, которые обеспечивают повышенную стойкость инструмента, и высокие эксплуатационные характеристики при экстремальных температурах и нагрузках, что в совокупности позволяет увеличить ресурс систем, в которых используются смазки и СОЖ «СУПРОТЕК», а следовательно - снизить финансовые расходы.