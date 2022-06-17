Международный конкурс изобретателей INHUB, запущенный «Норильским никелем», принимает заявки до 10 августа

Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжается прием заявок на участие в международном конкурсе изобретателей и инноваторов INHUB. Проект стартовал 1 апреля, а сбор заявок закончится 10 апреля. После чего с 6 по 8 ноября в Новосибирске пройдет финал и очный конкурс INHUB. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин.

- Это международный проект, принять участие в нем может любой житель планеты. Сейчас у нас в финальной стадии готовности находится маркетплейс, где по итогам конкурса будут представлены 3D-модели всех участников конкурса. С нашей точки зрения INHUB – это возможность для встречи изобретателей, инвесторов и представителей бизнеса. У нас «гаражных кулибиных» очень много. Но они сталкиваются с двумя сложностями: с точки зрения патентования и с точки зрения внедрения, - рассказал Сухотин.

На форуме в Новосибирске начинающие изобретатели смогут «продать» свои идеи, а также получить поддержку по образовательному треку.

Еще одним социальным проектом, который продолжает поддерживать «Норильский никель», является волонтерская программа «Комбинат добра», отметил Игорь Сухотин.

- Наше волонтерство строится по принципу меню в кафе, где вы можете выбрать направления, которые вам интересны, найти единомышленников, получить там организационную поддержку от компании. Мы никого не тащим насильно, никакой разнарядки ни у кого нет. Это выбор наших сотрудников, - рассказал директор департамента компании.

Одной из самых популярных волонтерских программ в «Норильском никеле» является экомарафон «Понеслось», где сотрудники формируют экологические команды.

- Когда мы начинали у нас было менее 100 команд и порядка 700 участников. Сейчас 184 команды и почти 1400 участников, - сообщил Сухотин. - Из этих участников от 30 до 50% - новички, то есть те люди, которые только пришли. Например, две команды и один из фондов в Норильске создали производство по переработке пластика. В Мончегорске несколько команд сделали приют для бездомных животных. В Мончегорске вообще обустроили больше десятка общественных пространств, в том числе Комсомольский сквер. А амбассадором экомарафона «Норильского никеля» в этом году стал наш знаменитый фигурист Алексей Ягудин. Он приезжал в Норильск и вместе с ребятами высадил сквер.