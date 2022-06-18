«Не надо отделять культуру и экономику»: глава Якутии Айсен Николаев, - о стратегии развития региона

Глава Якутии Айсен Николаев. Фото: forumspb2022.tassphoto.com

Открытую студию медиахолдинга «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме посетил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, который рассказал о национальном контексте развития экономики региона.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ

- Айсен Сергеевич, на полях форума вы участвуете в сессии «Нематериальное культурное наследие России: экономический контекст». Расскажите подробнее о том, как нематериальное культурное наследия народов Якутии помогает развивать экономику региона? Может ли культурная составляющая выйти на самообеспечение, и в каких направлениях вы видите наибольшие перспективы?

- Я сторонник того, что не надо отделять культуру и экономику, не надо пытаться сделать культуру полностью самоокупаемой. Сильной страны с сильной экономикой без сильной культуры не бывает. Культура – это основа духовного состояния человека. И с этой точки зрения нематериальное наследие наших народов – это тот фундамент, на котором сила и могущество нашей страны всегда основывались.

В сегодняшней ситуации это особо важно. Важно единство народов. И культурная составляющая, ее развитие, языковое разнообразие. Я не назову это еще полем боя, но это уже то пространство, на котором нашей стране надо себя проявлять еще сильнее, ярче. У нашей страны огромные здесь достижения в части сохранения культурного разнообразия народов, языков народов России, в части их продвижения. Уверен, что в дальнейшем при развитии этого направления креативные экономики, которые на культурном разнообразии наших народов вырастают, они тоже востребованы. В некоторой степени это экономическое самообеспечение. Оно, может быть, не напрямую на культуру, но с точки зрения появления новых бизнесов, индустрий это тоже играет серьезную роль.

- Якутский эпос Олонхо является одним из двух российских объектов Списка Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Насколько понимаю, вокруг него сейчас выстраивается целая экосистема самостоятельных проектов, в том числе праздники, этнобалетные постановки и анимационные ленты. Как вы думаете, станет и это драйвером для развития креативной экономики и туризма в частности?

- «Олонхо» - это фундамент нашего народа Саха. Библия нашего народа. Наше понимание мироздания, места человека в мире. Феномен якутского кино, развитие наших культурных традиций было бы невозможно без наличия «Олонхо». Народ Саха – всего 500 тысяч человек. Но мы смогли сохранить этот эпос, принести его из тысячелетней давности. Он признан шедевром человечества ЮНЕСКО. Наши креативные индустрии базируются именно на том фундаменте нематериальных ценностей, которые с собой несет «Олонхо».

Наши праздники, тот же Ысыах, который был праздником одного народа Саха, стал реально объединяющим праздником для всей Якутии. Там собираются люди всех национальностей. Праздник сегодня является самым крупным национальным праздником на территории всей нашей страны: 200 тысяч человек собирается.

«Олонхо» - основа, фундамент, он будет и дальше служить появлению новых экосистем, развитию в том числе и туризма, развитию театра «Олонхо». У нас Арктический центр эпоса строится в том числе под театр «Олонхо», который там будет размещаться. Направлений очень много, начиная с кино и заканчивая анимацией, дизайнерскими вещами, ювелиркой. Везде влияние «Олонхо» очень важно и значимо.

«ТУРИЗМ – ЭТО БУДУЩЕЕ»

- Как вы видите перспективы развития туризма в Якутии?

- Туризм Якутии – это ее будущее. Здесь мы в самом начале пути. Мы пока недостаточно активно занимаемся созданием туристической инфраструктуры, созданием в целом культуры гостеприимства. Якутия – это огромная площадь, 20% территории нашей страны, 30% ее нетронутой территории. С точки зрения природных богатств, уникальных событийных мероприятий, как тот же летний праздник Ысыах, встреча зимы и так далее, здесь есть уникальные вещи, которые способны в будущем притягивать десятки, сотни тысяч людей не только из регионов России, но и из других стран, в первую очередь – Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы уже фиксируем появление зачатков индустрии. Года через три-четыре, думаю, Якутия как серьезное место на туристической карте нашей великой страны четко будет обозначено.

- Вы несколько раз упомянули праздник Ысыах, в чем секрет его популярности?

- Праздник встречи летнего солнцестояния в последние годы мы смогли превратить из праздника одного народа в праздник всех народов, населяющих Якутию. Мы в этот день чувствуем свое единение с природой, друг с другом. Это чувство притягивает людей. Я помню время, когда на Ысыах ходило несколько десятков тысяч людей. А сейчас сотни тысяч людей. Десятки стран мира будет представлены на Ысыахе гостями в этом году. Начиная от государственных деятелей и заканчивая туристами.

Запланировано много культурных мероприятий международного уровня. В этом году пройдет Чемпионат мира по мас-рестлингу, это перетягивание палки. Сорок с лишним стран будут принимать участие. Будут конкурсы народные, начиная от конкурса кузнецов, заканчивая конкурсом на лучший кумыс. Будут международные конкурсы, связанные с культурными шедеврами ЮНЕСКО. Будут представлены культурные шедевры, причем не только российские. Это обогащает палитру этого праздника. Он стал многонациональным, наднациональным. Это украшение Якутии и всей России.