Семейные тайны Александра Градского: певец 20 лет скрывал, где похоронил загадочно умершего родственника

Певец Александр Градский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отношения в семье Александра Градского оказались полны тайн, интриг и загадок, которые после его ухода стали достоянием публики. Как выяснилось, молодая жена долгие годы не жила с артистом и якобы даже при смерти его держала за руку совсем другая женщина. Старшие дети воюют с мачехой за наследство, а поддерживает их в этом родная мать, которую много лет сам Градский якобы оставил ни с чем при разводе. Да и двоюродная сестра мэтра неожиданно начала говорить, обвинив Александра Борисовича в присвоении ее наследства. Мол, Градский забрал себе квартиру и дачу ее отца при очень сомнительных обстоятельствах, заставив его переписать имущество за несколько часов до смерти...

Эту историю Наталья Градская много лет вынужденно хранила в секрете, боявшись связываться с влиятельным родственником. И решилась рассказать только сейчас, потеряв надежду договориться с наследниками Градского о возврате ее имущества. Одна только квартира на Бережковской набережной в Москве, которую забрал себе Александр Градский, сейчас стоит от 70 миллионов рублей. Однако, оказалось, что деньги сестру Градского не интересуют.

- Я хочу вернуть старенькую дачу отца в Расторгуево, - призналась Наталья kp.ru. - Это наше родовое гнездо, где прошло мое детство. Там и Саша маленький жил, когда умерла его мама (Тамара Градская скончалась, когда будущей звезде было всего 14 лет. - Ред.). Я там бывала много раз, последний - лет 10 назад. Участок с носовой платок, избушка на курьих ножках, но разве это важно, когда речь идет о памяти?

Семейное фото из пятидесятых с той самой дачи в Расторгуево: Борис Градский - крайний слева; будущий артист - на коленях родного отца.

Сестра артиста уверяет: к дележке наследства Градского она не имеет никакого отношения, а дача в Расторгуево даже не входит в наследственную массу певца: видимо, он так и не переоформил ее на себя. Наталья просто хочет забрать свое, а главное - найти наконец могилу отца, месторасположение которой певец по необъяснимым причинам скрывал от кузины почти 20 лет. Дело в том, что когда Борис Градский скончался, его дочь жила в Ницце, и никто из родственников не сообщил женщине о трагедии. О том, что лишилась отца, а его наследство ушло к Александру Градскому, Наталья узнала лишь спустя пару месяцев, когда приехала в Москву разыскивать папу. Певец тогда сделал все возможное, чтобы кузине никто не раскрыл обстоятельств смерти родителя, а его могила осталась ненайденной.

- Как он объяснил, я сама к могиле не пройду: якобы там стоит какое-то ограждение. Неоднократно обещал сходить со мной вместе, но каждый раз находил какие-то отговорки. Единственное, что я знаю из объяснений брата - что мой отец похоронен где-то рядом с родителями Саши Градского на Кузьминском кладбище, - рассказала Наталья. - И сейчас, когда брата нет и мне некого бояться, я намерена разыскать это место. Получу свидетельство о смерти, которое при жизни Градского мне не выдавали, найму адвоката или частного детектива, который поможет найти могилу. Теперь мне никто не может этого запретить.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сайт kp.ru решил помочь Наталье Градской с поисками могилы загадочно умершего отца. Если вам что-то известно о месте захоронения Бориса Павловича Градского - солиста знаменитого ансамбля имени Моисеева, напишите нам в редакцию по почте alena.martynova@phkp.ru и обязательно укажите ваш контактный телефон для обратной связи.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Наталья действительно может восстановить свое нарушенное право, как наследника, путем обращения в суд, - объяснил звездный адвокат Андрей Алешкин. - На имущество отца она имела право по закону, когда скончался ее отец. В данном случае я бы порекомендовал Наталье собрать все необходимые документы, в первую очередь, получить свидетельство о смерти, вступить в нотариальное дело и ознакомиться со всеми материалами, которые много лет назад лишили ее права на наследство. Если наследство Натальи попало в общую наследственную массу Александра Градского, следует добиваться его выделения, чтобы это имущество не было перераспределено в пользу других наследников певца.