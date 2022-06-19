Литва блокирует Калининград последние 20 лет: чем может ответить Россия на агрессивные действия Вильнюса

Депутат Евгений Федоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Литва прекратила транзит в Калининград российских грузов по железной дороге через свою территорию. Не весь, но существенно.

Радио «Комсомольская правда» поговорила с депутатом Госдумы Евгением Федоровым, автором законопроекта по отзыву указа о независимости Литвы.

«МЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ — ЛИТВА ВСЕ ЗАБЛОКИРУЕТ»

- Через несколько дней после вашего резонансного заявления Литва блокирует Калининградскую область.

- Мы были уверены, что Литва заблокирует область. Я лично об этом говорил, я житель Калининградской области. Это запрограммированная вещь, связанная с нарушением закона в 1991 году. Сейчас конфликт перешел в необратимую стадию.

- Так к чему ваша инициатива? Госдума даже не начала ее рассматривать, а Литва уже отреагировала.

- Ситуацию с конфликтом с западом заканчивать можно только на базе закона. Закон – это итоги второй мировой. Никакой Литвы по итогам второй мировой войны не было. Выход Литвы из состава СССР был незаконным. Конфликт был запрограммирован.

- И как закончить это?

- Только путем отмены незаконного выхода Литва из состава СССР, а мы правопреемники Союза, и на этой базе возможно прекращения конфликта.

- Когда еще ваш проект рассмотрят - а Калининград уже заблокирован.

- Она заблокирована с начала 2000-х годов. Это уже, наверное, 50-е, дополнительное воздействие на Калининградскую область и на Российскую Федерацию.

- Но было соглашение между Литвой, ЕС и Россией о транзите в обмен на признание территорий. Все эти годы это все работало Сейчас зачем нужно было резко обострять?

- Повторю: Калининградская область заблокирована разными методами больше 20 лет. Ряд ограничений ввели давно. Путем слез и вылизывания сапог НАТО нам не получится разблокировать ни Калининградскую область, ни вообще прекратить военные действия.

- И какие наши действия дальнейшие?

- В Калининграде был терминал поставки сжиженного газа, построенный в последние годы. Запущены паром железнодорожного сообщения. Что делать? Ускорить принятие закон об отмене незаконных решений о изъятии территории Литвы из состава Советского Союза. Создать программу общения НАТО и Литвой на базе закона. А просто заблокировать порты – о чем рассуждают в Литве – это бессмысленно. И это не вопрос денег….

- Если завтра Госдума принимает закон об отмене независимости Литвы, послезавтра НАТО вводит в Клайпеду усиленный контингент, американцы отправляют туда ракеты...

- Ну да - и Америка погибает. Вы что, считаете, что американцы полные дебилы? У них другая концепция, они в принципе не допускают угрозы своей территории. Любой конфликт с НАТО по их вине – это угроза территории США. Они на это не пойдут никогда. Кстати, и Путин об этом говорил, когда говорил о равной и неделимой безопасности.

КЛЮЧ — В ОТНОШЕНИЯХ С ЕС

А вот что рассказал Радио «Комсомольская правда» о возможных контрмерах президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

- Каковы наши ответные меры могут быть?

- Ключевой вопрос - отношение России с Евросоюзом. И ключ проблемы лежит не в Вильнюсе и не в Калининграде, и даже не совсем в Москве. Он в Брюсселе. Там судорожно ищут новые способы создать дополнительные сложности России. И ради этого идут на нарушение собственных договоренностей, о чем сказал тот, кто 20 лет назад был руководителем нашей переговорной группы, Дмитрий Рогозин. Договор о границах Литвы был увязан с беспрепятственным транзитом.

- Речь идет о 2002-2003 годах?

- Да, тогда заключался договор ЕС-Россия-Литва, что они обеспечивают нам транзит, а мы признаем их территорию - и они благополучно уходят в Евросоюз. А потом и в НАТО.

- В те годы кто-то упоминал о возможной блокаде?

- Это вызывало тогда размахивание рук еврочиновников – да вы что, мы цивилизованные европейцы, как вы могли о нас такое подумать?!

- Население Калининградской области внутренне готово к этой ситуации?

- Да. Был целый спектр недружественных шагов со стороны Литвы и Польши. Речь должна идти о расширении мер федеральной поддержки. Область к этому готовилась, построены паромы, соответствующие инструкции есть у военных. Но проблему эту надо решать не военным, а экономическим путем. Литва должна ощутить всю мощь абсолютной экономической блокады - нашей и белорусской.

- Как это ?

- Полное прекращение всех и всяческих экономических связей. Закрытие границ - в буквальном смысле. Любая торговая сделка с Литвой должна рассматриваться в категориях УК РФ.

- Для Литвы как это будет выглядеть?

- У них есть Сувалкский коридор с Польшей, у них есть граница с Латвией. Но для Литвы прекращение торгово-экономических связей с Россией и Белоруссией вызовут потери пятой части ВВП.

- А не плевать им?

- Когда на улицы выйдут не сотни или тысячи, а десятки тысяч, то власть может просто упасть.

- Но Вильнюс в НАТО и в ЕС — и им помогут.

- Но наступательного оружия в Литве пока нет. Хотя к этому дело идет. Повторюсь - на экономические меры реагировать надо экономически. Для полной экономической блокаде надо обратится к Лукашенко, который много претерпел от литовских безобразников, нас поддержать. И когда литовская экономика повалится, у Вильнюса не будет ни полицейских. ни вооруженных сил. которые могли бы разогнать 100 тысяч возмущенных человек.

- Но ведь Калининградская область заблокирована давно уже – с начала 2000-х годов разными методами - из-за вот этого договора с Европой и Литвой?

- А была ли у нас тогда альтернатива? Мы не могли добиться иного варианта. И отношения с Белоруссией были немного другими. Сегодня мы не хотим вступать в вооруженный конфликт с Литвой или с НАТО — а тогда тем более нам не хотелось. Да, были санитарные запреты, запреты на отдельные виды номенклатуры, попытки ограничить провоз тех или иных партий грузов. Но на фоне нынешних блокадных мер такие это небольшие неяркие цветочки.

- Возможен вариант, когда Литва, а значит и НАТО и Россия оказываются в состоянии войны?

- Помимо Байдена есть люди в США, принимающие решение, и я не думаю, что из-за горстки литовских сумасшедших (не стоит их приравнивать к литовскому народу) Вашингтон не захочет вступить в третью мировую.

- США не захотят умирать за Прибалтику?

- Не захотят. Но мы пока за 30 лет ни разу не применяли эффективных экономических мер в отношении Литвы. В МИДе говорят очень правильные вещи, а бизнес-структуры ведут с Литвой торговлю. Вот это все надо прекратить. То есть, это должна быть такая граница, как между северной и южной Кореей. Тогда этот режим побудет месяц - два — а дальше посмотрим.

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