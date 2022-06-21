Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 июня 2022 года: Заланский чуть не уничтожил Одессу, зачем украинцам лопата и как на границе с Украиной появится «безопасный город»

Украинские военные ударили по буровым

20 июня со стороны Украины был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По данным главы Крыма Сергея Аксенова, во время обстрела были тяжело ранены три человека. Из трех буровых серьезно пострадала одна. Из 109 сотрудников, работавших на платформах, успевших сбросить газ и предотвратить взрыв в это время, пришлось эвакуировать 21 работника. Добыча голубого топлива на буровых, расположенных в 71 километре от Одессы, приостановлена. К слову, в случае катастрофы, украинский город задело бы первым. Этим стрелкам никто не рассказывал, что на бензоколонках не курят?

Швейцария не видит незалежную в Евросоюзе

Чарльз Либхерр, обозреватель швейцарского телеканала SRF полагает, что в Швейцарии включение Украины в Евросоюз считают невыполнимой задачей. Есть мнение, что вступление Украины в блок изменит финансовую ситуацию в ЕС. Ряд стран откровенно опасаются за сельскохозяйственные субсидии, выделяемые им из бюджета ЕС. Например, Португалия публично говорит о негативных экономических последствиях вступления незалежной в объединение. А в Нидерландах обращают внимание на высокий уровень коррупции на Украине, что делает страну не соответствующей критерием членства в ЕС. Герр Либхерр, с такими умозаключениями вам прямая дорога на «Миротворец» - вслед за Киссинджером.

На границе с Украиной будет «Безопасный город»

Запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета планирует МЧС, чтобы развернуть на границе с Украиной систему «Безопасный город». Есть данные, что систему могу развернуть в Воронежской и Белгородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае (последний субъект, правда, по суше с Украиной не граничит). «Безопасный город» стал актуален для данных регионов с учетом «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». Это будет программное обеспечение, камеры видеонаблюдения, мониторинг состояния экологии. Систему планируют запустить пока на полтора года. Любимый город может спасть спокойно.

Литва запустила горячую линию для беженцев на трех языках

С этого понедельника в маленькой, но очень гордой Литве заработала горячая линия помощи для украинских беженцев. По данным Министерства социального обеспечения и труда, операторы горячей линии будут консультировать беженцев на русском, украинском и даже английском языках (да, на Украине полно англоязычных хлопцев). Помощь доступна по номеру 1808. Беглецы из незалежной смогут получить информацию о соцзащите, здравоохранении, центрах регистрации и возвращении домой. По сведениям министерства, большую часть покинувших родину в Литве удовлетворяют условия работы. При том зарплатой доволен только каждый второй украинец. Откуда они прибыли? Больше трети - из центральной части Украины. Четверть - из восточной, 21% — из южной и 15% — из северной части страны. 9 из 10 говорят, что литовцы приняли их хорошо. И только процентов десять держат кукиш в кармане.

Всеукраинский совет церквей против проекта Зеленского и понятия «гендер»

Всеукраинский совет церквей огорчился предложением шестого президента страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Это документ Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Больше всего представителям разных конфессий не понравилось слово «гендер». Вот что заявили церковники: «Игнорирование факта наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство обучать детей нестереотипным гендерным ролям (статья 14 конвенции) несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений». Да еще попросили Руслана Стефанчука, спикера Верховной рады как-то предотвратить «эскалацию напряженности и раскола украинского общества». Поздно пить боржоми, скоро вы гей-парады у стен костелов увидите – спросите у поляков, они расскажут.

Австралия отправила БТР Киеву на Ан-124

Минобороны Австралии отправило Киеву четыре бронетранспортеров M113AS4. Как говорится в пресс-релизе министерства «эти четыре бронетранспортера являются первыми из 14 M113AS4, предоставленных Австралией». Техника отправлена украинским транспортным самолетом Ан-124 (один такой с похожим грузом под Одессой уже упал). В целом пакет военной помощи Канберры на сумму около 200 млн долларов включает защищенные мобильные транспортные средства Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотники и снаряжение. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил: «Это ответ на прямой запрос министра обороны Украины о предоставлении дополнительных транспортных средств мы демонстрируем неизменную приверженность Австралии поддержке народа Украины». Вы им лучше угля пришлите, с Донбасса вряд ли дойдет.

Поляки требуют сбивать русские ракеты над Галичиной

Станислав Козей, бригадный генерал и бывший начальник Бюро нацбезопасности Польши, заявил, что НАТО должны защищать переданное Киеву оружие. Для чего надо ввести бесполетную зону над Западной Украиной. И сбивать там российские военные ракеты. Козей возмущен: «Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы». Генерал уверен, что альянс «имеет право» предъявить России ультиматум. Так и сказал: «Если они не прекратят ракетные удары, то мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины». Все-таки у них тупость и отвага идут рука об руку - и заканчивается все как при атаке гусар на немецкие танки в 1939-м.

Кулеба готов защищать родину лопатой

Дмитрий Кулеба, глава МИДа незалежной, заявил, что в случае прекращения поставок западных пушек и танков самостийная продолжит противостоять России и будет вести боевые действия сельхозорудиями. Такую отвагу он проявил в эфире немецкого телеканала ARD. Практически так и сказал: «Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться». Едва не расплакался, когда говорил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России. Особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов. А шапками закидать не пробовали? Хотя лопата, конечно, весомее.

Мать морпеха ВСУ привела сына сдаваться в Херсоне

Мама украинского солдата срочной службы Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале, в Херсоне привела сына сдаваться. По ее словам, Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров, которые скрылись в первый же день спецоперации, и он оказался никому не нужен. Она сообщила представителю военно-гражданской администрации области, что решение прийти в ВГА и все рассказать было принято совместно с сыном. По его словам, за полтора месяца обучения для службы в разведбате морской пехоты они «только строили и убирали, военному ничему не учили». В феврале колонна, в которой он передвигался, была разбита, после чего он затаился у родителей. Но Ковальчук устал прятаться и хочет получить российское гражданство. Эту бы усталость тем, кто прячется на «Азоте».

Командиры «Азова»* в «Лефортово»

Денис Пушилин, глава ДНР, подтвердил информацию о том, что несколько человек из командования украинского националистического формирования «Азов», которые сдались в плен в Мариуполе, доставили в московское СИЗО «Лефортово». Ранее стало известно, что в Россию для проведения следственных действий этапировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара (позывной «Калина»), а также командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной «Волына»). Дальнейшую их судьбу, скорее всего, решит трибунал, который, по словам Пушилина, пройдет в Донецке до конца лета.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2022 года (подробности)

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