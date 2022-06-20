Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июня 2022 1:07

Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами

Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами, если Запад прекратит поставки оружия
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами

Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами

Фото: REUTERS

Если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война - война за наше существование", - сказал он в в эфире телеканала ARD.

Кулеба отметил, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.