Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами Фото: REUTERS

Если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война - война за наше существование", - сказал он в в эфире телеканала ARD.

Кулеба отметил, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.