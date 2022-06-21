Дмитрий Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков говорил о кризисе в отношениях между странами и о том, как Россия видит спецоперацию на Украине. Интервью длилось больше часа. Пока же телеканал опубликовал лишь некоторые темы. Будет ли полная версия - неизвестно.

Одной из них стала судьба американских наемников Александра Дрюке и Энди Хьюна, которые были захвачены на Украине.

- Российское телевидение показало интервью с двумя пленными британцами. Где они, кто их удерживает, И что будет дальше? - спросил журналист Кир Симмонс.

- Они «солдаты удачи», они занимались незаконной деятельностью на территории Украины. - Они вели боевые действия против наших военных и ставили их жизни под угрозу. Они должны понести ответ за те преступления, которые совершили — это будет расследоваться, - ответил Песков и сказал, что не может гарантировать, что их не приговорят в ДНР к смертной казни.

- А как же Женевская конвенция? - поинтересовался журналист.

- Они не являются субъектами Женевской конвенции — они не часть регулярной украинской армии, Женевская конвенция не может применяться к «солдатам удачи», - заявил Песков.

Задал вопрос Симмонс и о баскетболистке Бриттни Грайнер. Она была арестована в Шереметьево при попытке ввезти в Россию вейп с гашишным маслом. При этом журналист почему-то назвал ее «заложницей».

- Почему мы должны называть ее «заложником»? — удивился Песков. - Наши законы запрещают ввозить наркотики. Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону.

Главный вопрос, касался отношений России с миром. «Неужели нас ждёт затяжной конфликт?» - спросил интервьюер.

- Да, это будет длительный кризис, - ответил Песков и подчеркнул: «Мы больше никогда не будем доверять Западу».

При этом стоит отметить, что пресс-секретарь президента имел в виду не спецоперацию на Украине, а глобальные отношения между странами