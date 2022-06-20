Американец раскрыл детали пленения наемников из США на Украине Фото: REUTERS

Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Ранее ряд изданий сообщали, что российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, который служил в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.

Наемник с позывным Pip уточнил CNN, что его отряд был отправлен в район восточнее Харькова отражать наступление бронетехники ВС России.

В ходе отступления с позиций оба американца оказались в селе, которое, как они думали, находится под контролем украинской армии.

Комментируя ситуацию с американскими наемниками, в МИД России заявили, что Соединенные Штаты могут "послать сигнал" РФ о якобы оказавшихся в плену американских наемниках.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.