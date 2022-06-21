Датские солдаты в Латвии: «Нас прислали спасать прибалтов от России, но забыли выдать трусы и патроны»

В начале мая маленькая Дания решила внести свой посильный вклад в оборону Прибалтики, на которую, как считают в НАТО, вот-вот обрушатся российские полчища. Фото: REUTERS

В начале мая маленькая Дания решила внести свой посильный вклад в оборону Прибалтики, на которую, как считают в НАТО, вот-вот обрушатся российские полчища. 350 датских военных отправились морем в Латвию, в местечко Адажи близ Риги со строгой, но звучавшей комично миссией: «Сдержать Путина».

Когда-то в Адажи был образцовый колхоз, но теперь сельхозпостройки приспособили под военные нужды. Однако порядка там сильно поубавилось. Избалованные комфортом датчане, привыкшие, что военный быт ни в чем не должен уступать повседневному, испытали шок. Их поселили в ветхие, покрытые плесенью палатки с удобствами на улице. А самое печальное обнаружилось через несколько дней: выяснилось, что солдат-то прислали, а боезапасом и прочей амуницией снабдить забыли. Латыши делают вид, что это не их дело, мол, защищайте нас, как хотите, а неповоротливая бюрократия в Копенгагене до сих пор не может разобраться, кто допустил сбой.

- У нас не хватает всего, от боеприпасов до трусов, если не сказать больше. Это самый печальный период моей службы, - рассказал датской телерадиовещательной корпорации DR старший констебль первой статьи по имени Деннис. Свою фамилию он называть поостерегся.

Огневой подготовкой датчане практически не занимаются - мало патронов.

- Наша боеготовность резко упала. Это может стоить мне и моим коллегам жизни, если Путин решит перейти границу, - наивно сетует 41-летний Деннис. - Я дважды побывал в Афганистане и видел, как люди страдали. Так что я знаю, о чем говорю.

Нехватка боеприпасов заставила солдат проявить творческий подход. Им приходится брать уже использованные пулеметные ленты, промывать и чистить их, а затем набивать заново редкими патронами, которые еще есть в их распоряжении. По словам датчанина, на это уходит уйма времени.

Начальник оперативного отдела командования ВС Дании полковник Йенс Ленборг, присланный из Копенгагена разбираться с ситуацией, большой проблемы в происходящем не увидел.

- Да, амуниции не хватает, этого не должно было случиться. Но вы можете проводить учения и без боеприпасов, - заверил журналистов DR бравый полковник.

Так что прибалтам стоит быть готовыми к тому, что их натовские защитники будут ездить на автобусах, а не на бронетехнике, а потом бегать по лесу и кричать «бах» вместо того, чтобы стрелять.