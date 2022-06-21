Альфа и «Россельхозбанк» приостановили валютные переводы в другие российские банки

Клиенты нескольких крупных отечественных банков столкнулись с невозможностью перевести иностранную валюту на счета внутри России. О том, что переводы долларов и евро стали недоступны, сообщают клиенты ВТБ, Альфа-банка и «Россельхозбанка» (РСХБ). Их попытки перевести иностранные дензнаки с карты одного российского банка на карту другого заканчиваются отказом в проведении операций.

В call-центрах этих банков подтвердили, что проблема с переводами действительно существует, и когда она будет ликвидирована, неизвестно. Причиной сбоев в кредитных организациях называют западные санкции. Эксперты уверены, что у попавших под санкции Запада банков возникли проблемы с корреспондентскими счетами за рубежом. В этом случае валютные переводы могут застрять надолго.

Москвичка Инна рассказала «Известиям», что не смогла перевести доллары из ВТБ на свой счет в «Тинькофф». У клиентки не получилось провести операцию в онлайн-банке, и была вынуждена обратиться в отделение. В офисе ВТБ Инне сообщили, что из-за новых санкций стран Запада валютные переводы теперь недоступны даже внутри России. При этом какие именно санкции стали причиной сбоев в переводах, сотрудник банка ответить не смог.

С точно такой же проблемой столкнулась другая клиентка ВТБ Екатерина. Она вывела доллары с биржи, средства поступили на счет 4 марта. Екатерина хотела перевести деньги из ВТБ в Райффайзенбанк.

- Но мне было отказано со ссылкой на непонятный мне документ Центробанка, - пожаловалась она.

Клиентка Альфа-банка Мария тоже не смогла провести аналогичную операцию. Москвичка обратилась в службу поддержки банка, где ее проинформировали, что валютные переводы временно невозможны не только на карты других банков, но даже на счета внутри Альфа-банка. Еще один клиент этого банка Егор столкнулся с проблемой конвертации долларов в национальную валюту. Когда он не смог снять доллары, то решил обменять ее на рубли, но операция не прошла. На проблемы с переводом валюты жалуются и подписчики пабликов про валютные переводы в Telegram-каналах.

В call-центрах ВТБ, Альфа-банка и «Россельхозбанка» Известиям подтвердили, что перевод денежных сумм в иностранной валюте временно недоступен. Клиенты могут перечислить доллары или евро между своими счетами в одном и том же банке, Однако перевести их другому лицу или на счет в другой российских банк пока не получится. В кредитных организациях уверяют, что это временное явление.

- Любая такая операция проводится через зарубежный банк-корреспондент и теперь это стало технически невозможно, - сообщили специалисты Альфа-банка.

В «Россельхозбанке» уточняют, что их клиентам недоступны переводы в сторонние банки, а между своими счетами в РСХБ они работают. При этом специалисты банка подчеркивают, что никаких проблем с переводом валюты за границу нет.

- Для перевода средств в иностранной валюте за рубеж клиенты «Россельхозбанка» могут воспользоваться системами Unistream или Contact. Внутри страны переводы на собственные счета, открытые в других российских банках, осуществляются в обычном режиме, - сообщили представители банка.

Попавший под западные санкции ВТБ признает, что возможность валютных платежей для его клиентов оказалась ограниченной. Как сообщили представители банка, необходимо дождаться появления альтернативных каналов для осуществления таких переводов. Клиентам - физическим лицам сейчас доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах и азербайджанских манатах. Кроме того, юридические лица могут осуществлять переводы по зарубежным контрактам в китайских юанях и индийских рупиях.