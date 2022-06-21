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Политика21 июня 2022 15:15

Владимир Путин предложил вернуть доходные дома

Они могут стать альтернативой собственному жилью, потому что для многих квартиры не по карману даже со льготной ипотекой
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Правительство продолжает думать, как сделать новое жилье доступным для большинства людей. Процесс идет, но впереди еще много работы. Сложности в строительстве и их решения во вторник обсудили на заседании Госсовета.

- Мы так стимулировали льготную ипотеку и строительство, что за два года на 50% выросли цены на первичном рынке, и на 25% - на вторичном, - рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Главного финансиста поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заметил, что многие не потянут кредит на жилье даже в 5% годовых (сейчас льготная ставка - 7%, а средняя по рынку - и вовсе 14%).

Владимир Путин тоже признал некоторые сложности:

- Значительная часть граждан, которая была намерена сейчас именно, в этих условиях улучшить свои жилищные условия – прошу прощения за моветон, – они это не сделали, - заявил Путин.

При этом глава государства предложил план, как изменить положение.

- Далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем, и предусмотреть возможность его дальнейшего выкупа с помощью льготной ипотеки или в рассрочку, - поручил он.

Фактически это возврат к практике доходных домов. Нет денег сразу купить – снимай у государства. Но главное - у тебя остается возможность в будущем оплатить квартиру казне.

Так решатся сразу две задачи: сохранятся темпы строительства и будет гарантирован спрос на новые квартиры. Тем более, российский лидер дал четкие указания: в этом году надо ввести не меньше жилья, чем в прошлом (то есть, минимум 92 млн. квадратов), а новых ипотек должно быть оформлено на 2,5 трлн. рублей.

Столичный мэр Сергей Собянин добавил, что недостаточно просто настроить квадратных метром, в новых микрорайонах в обязательном порядке должны быть рабочие места.

- Чтобы стабильно обеспечить ввод жилья, нужны ипотечные программы на 3-5 лет, - предложил московский градоначальник (сейчас льготная ипотека действует до конца декабря).

Он объяснил, что краткосрочные программы заставляют людей суетиться и перегревают рынок.

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