Владимир Путин предложил вернуть доходные дома

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Правительство продолжает думать, как сделать новое жилье доступным для большинства людей. Процесс идет, но впереди еще много работы. Сложности в строительстве и их решения во вторник обсудили на заседании Госсовета.

- Мы так стимулировали льготную ипотеку и строительство, что за два года на 50% выросли цены на первичном рынке, и на 25% - на вторичном, - рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Главного финансиста поддержал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заметил, что многие не потянут кредит на жилье даже в 5% годовых (сейчас льготная ставка - 7%, а средняя по рынку - и вовсе 14%).

Владимир Путин тоже признал некоторые сложности:

- Значительная часть граждан, которая была намерена сейчас именно, в этих условиях улучшить свои жилищные условия – прошу прощения за моветон, – они это не сделали, - заявил Путин.

При этом глава государства предложил план, как изменить положение.

- Далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем, и предусмотреть возможность его дальнейшего выкупа с помощью льготной ипотеки или в рассрочку, - поручил он.

Фактически это возврат к практике доходных домов. Нет денег сразу купить – снимай у государства. Но главное - у тебя остается возможность в будущем оплатить квартиру казне.

Так решатся сразу две задачи: сохранятся темпы строительства и будет гарантирован спрос на новые квартиры. Тем более, российский лидер дал четкие указания: в этом году надо ввести не меньше жилья, чем в прошлом (то есть, минимум 92 млн. квадратов), а новых ипотек должно быть оформлено на 2,5 трлн. рублей.

Столичный мэр Сергей Собянин добавил, что недостаточно просто настроить квадратных метром, в новых микрорайонах в обязательном порядке должны быть рабочие места.

- Чтобы стабильно обеспечить ввод жилья, нужны ипотечные программы на 3-5 лет, - предложил московский градоначальник (сейчас льготная ипотека действует до конца декабря).

Он объяснил, что краткосрочные программы заставляют людей суетиться и перегревают рынок.