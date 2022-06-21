Путин поручил максимально быстро реализовать снижение ставки льготной ипотеки. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка максимально быстро выполнить ранее поставленную задачу по снижению ставки по льготной ипотеке. Об этом Путин заявил во вторник 21 июня, выступая на заседании президиума Госсовета.

Президент напомнил о своем поручении рассмотреть вопрос снижения ставки льготной ипотеки с девяти до семи процентов и указал на необходимость ускорить этот процесс.

«Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

Эксперты считают, что понижение ставки льготной ипотеки до 7% поддержит рынок в России.

Также сообщалось, что российский Минфин разработал и внес в Правительство РФ проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.