Подвиг боксера: Убить фашистов в Бухенвальде

Кадр со съемочной площадки фильма "Борзенко: Ринг за колючей проволокой"

О зрелости общества говорит умение говорить о сложных темах. Приятно поболтать о Филиппе Киркорове или посмотреть очередную глупость о вампирах. Думается и продюсерам, чтобы не болела голова о результате, куда проще снять что-нибудь лёгкое и незамысловатое. Точно не про Бухенвальд.

Фильм "Борзенко. Ринг за колючей проволокой" о советском спортсмене Андрее Борзенко, который в начале войны попал в плен и оказался в одном из лагерей смерти, который рациональные фашисты называли "трудовым".

Там наш боксер вступил в антифашистское подполье и бился на ринге с профессионалами из числа заключённых и охранников. Так он давал возможность антифашистам заниматься подрывной деятельностью и отвлекал внимание местных громил на себя, спасая товарищей.

Фильм назван документальным, но это чистая эмоция. После премьеры в Ташкенте (а Борзенко родился и умер в этом городе), люди аплодировали стоя, у многих были слезы на глазах. На премьере присутствовали сын и дочь спортсмена.

- Вы бы хотели, чтобы вашего отца запомнили таким, какое показан в этом фильме? - спросили после премьеры Андрея Борзенко -младшего.

- Да, конечно, очень бы хотел.

В этой истории много белых пятен и черных дыр. После войны Андрей Борзенко вернулся в родной Ташкент, поступил в медицинский институт, стал известным хирургом. Женился, у него двое родилось детей (а сейчас ещё и шесть внуков и внучек). Занимался боксом, тренировал, участвовал в соревнованиях в качестве судьи. Живы его ученики, люди, которых он лечил, но... о том, что происходило с ним в Бухенвальде почти ничего неизвестно. Не осталось воспоминаний самого Борзенко, он никогда не рассказывал о своих испытаниях друзьям и близким. Да и сама история нашего боксера в лагере осталась бы забытой вместе с тысячами других страшных и героических страниц той войны, если бы не писатель (а ещё и первый руководитель советской федерации бокса) Георгий Свиридов.

Он написал книгу (1961 год) "Ринг за колючей проволокой". Там рассказывается не только про Андрея Бурзенко (именно так в книге), но и о антифашистских комитетах, о восстании в Бухенвальде, о спорах наших подпольщиков с европейскими. И ещё о боксе. Свиридов был знаком с Борзенко и информацию для своей работы брал у него. Книга не про поединки на ринге, а о про битвы с бесчеловечным режимом, с дикарями в красивой форме, с фашистской нечистью. О том, каким было положение людей в лагере смерти. Как они выживали, на что шли ради призрачного шанса уцелеть, как умирали...

Фильм снят почти точно по этой книге. Авторы проделали огромную работу, поговорили с родными и близкими Андрея Борзенко. С сыновьями Георгия Свиридова, с дочерью Сиднея Джексона (или Джаксона, как его называли в СССР, знаменитый тренер по боксу, американец, оставшийся жить и работать в Ташкенте). Есть в проекте и художественные сцены, где актер Иван Фоминов исполняет сцены из жизни главного героя. В них много крови, но душу рвут все-таки документальные кадры из концлагерей, горы трупов и совершенно неживые глаза освобождённых узников.

Авторы рассказали историю Андрея Борзенко через эмоцию, через пробирающие до глубины души кадры. Это едва ли документальное расследование или окончательный рассказ. Нет, скорее затравка для большой и сложной работы, которую кто-то ещё обязательно проделает. Но важен сам факт - среди развлекательных проектов появилась лента на серьезную тему.

Стоит ли показывать этот фильм детям? Раньше было не принято слишком уж церемониться с детской психикой, в школах фильмы про зверства фашистов показывали смело, класса так с четвертого. Сейчас, наверное, каждый родитель вправе решить готов ли его отпрыск узнать о том, как люди превращались в зверей и издевались над себе подобными. Но показывать и рассказывать надо обязательно, рано или поздно. Такое не должно забыться.