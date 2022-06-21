Внук Аллы Пугачевой покинул Россию: «Не хочется никуда спешить»

Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году из-за сложившейся геополитической ситуации цены на отдых во все страны мира, несмотря на падение доллара, аномально взлетели. Туристы возмущаются, откуда такой прайс на стандартные поездки в Турцию или Черногорию. Поэтому многие на лето остаются в России. Но некоторые все же выбираются в Европу.

Так, младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова — выбрал полет во Францию.

— В первый день в городе не хочется никуда спешить, — подписал селфи в соцсетях Байсаров. — Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин.

На фото парень стоит на фоне перспективы, ведущей к Триумфальной арке. Сразу по прилету из аэропорта Дени отчитался перед подписчиками и поделился планами: увидеться с друзьями, пройтись по всему городу, ходить по галереям и музеям, наслаждаться искусством и архитектурой, работать на дистанции.

Как долго внук примадонны намерен пребывать во Франции и когда собирается лететь домой — неизвестно. Понятно лишь, что Дени занимается фотографией и снимается в рекламе. Отец ему в этом всячески помогает.