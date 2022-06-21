Загнанная в угол Чулпан Хаматова выступила с эмоциональным заявлением

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова после побега из России никак не комментировала свой стремительный отъезд в соцсетях. Перебравшаяся в Прибалтику актриса успела дать несколько скандальных интервью латышским репортерам. Заявления знаменитости возмутили россиян. Обычные граждане на протяжении нескольких месяцев оставляли в блоге многодетной матери сотни вопросов и упреков. Вероятно, звезде это все порядком надело, потому она выступила с эмоциональным сообщением.

Чулпан Хаматова на днях дебютировала на сцене Нового Рижского театра. Актриса исполнила пять ролей в одном спектакле. Она перевоплощалась в священника, насильника, учительницу, девочку и автора. Звезда кричала перед иконами, прыгала на диване и рыдала на фоне ковра. Появление блондинки на публике спровоцировало новую волну обсуждения. Простые россияне припомнили звезде "Современника" многомиллионные гонорары на фоне нынешних скромных заработков в Риге.

Хаматова не сдержалась и решила осадить фолловеров. "Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в очередной раз «личное дело» гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет. Не здесь», - решительно заявила 46-летняя артистка.

Многие расценили сообщение Чулпан как крик души. Не секрет, что работа в Новом Рижском театре не покрывает расходов привыкшей к сытой жизни актрисы. Как отметил Ивар Калныньш, загнанная в угол россиянка сейчас обдумывает пути к отступлению. Немного пожив в Латвии, где у нее коттедж в поселке миллионеров, артистка наконец-то начала смотреть на ситуацию более трезво. "В Латвии все дорого, а зарплата в театре и тысячи евро не наскребет. Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера»", - откровенничал Калныньш.

Так, Хаматова получает в рижском театре 800 евро в месяц (48 000 рублей - по курсу 60 рублей за евро). К этой сумме добавляются выплаты за участие в спектаклях. Всего набегает около 1200 евро в месяц (72 000 рублей). На прежнем месте работы - в театре "Современник" у Чулпан была максимальная ставка, доплаты и 20% надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам, театр платил Хаматовой ежемесячно около 230 тысяч рублей. Кроме того, артистка выступала на сцене Театра Наций. Так, перед побегом из России Хаматова заключила с культурным учреждением контракт на 1 964 339,45 рубля. И это не считая репетиций, которые оплачивались по отдельному тарифу.

Впрочем, главные заработки приходились на киносъемки. Здесь гонорары могли доходит до нескольких миллионов. Выплаты за один съемочный день у артистки составляли до 500 тысяч рублей.