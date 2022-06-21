Загадочная и скоропостижная смерть: 31-летний фаворит Любови Успенской ушел из жизни во сне

У участника телешоу "Голос-7" певца Левана Кбилашвили остановилось сердце. Фото: YouTube

О том, что ее любимого партнера по дуэту больше нет, Любовь Успенская сообщила в соцсетях.

- Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата - молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили, - написала королева шансона. - Не могу поверить, что это случилось. Я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет. Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота... не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда.

Любовь Успенская и Левана Кбилашвили. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На звонок kp.ru Любовь Залмановна не ответила, зато нам удалось дозвониться до концертного директора певца. Оказалось, у Левана Кбилашвили во сне внезапно остановилось сердце.

- Ничего криминального не случилось, - со слезами в голосе рассказала помощница артиста. - Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул... Неделю назад ему исполнился 31 год.

- У Левана были проблемы со здоровьем? Может быть, с сердцем?

- Ничего не было, он был здоров.

- То есть причину смерти установит судмедэксперт?

- Судмедэксперт устанавливает причину смерти, если есть криминальная составляющая. В этом же случае нужно обычное вскрытие, будем делать его уже дома. Отправим его на родину, в Грузию, там уже родители решат...

"К ЕДИНСТВЕННОМУ НЕЖНОМУ..."

О том, что у Любови Успенской появился нежный друг, который младше ее почти на 38 лет, стало известно в разгар пандемии в 2020 году. Тогда артистка явила публике свой дуэт с участником "Голоса-7" Леваном Кбилашвили и намекнула: он для нее больше, чем просто партнер.

- Я Влюбилась! Этого мужчину я ждала всю жизнь, - объявила в соцсетях королева шансона, от избытка чувств написав глагол с большой буквы. И продолжила строчками из своей же песни: "К единственному нежному..."

С Леваном Любовь Залмановна познакомилась на собственном юбилее, когда шумно отмечала 65-летие. На вечеринке в честь именинницы тогда собрался весь цвет шоу-бизнеса: Николай Басков, Леонид Агутин, Нелли Кобзон, певица Слава, Эмин, Кети Топурия, Сергей Светлаков с женой. Самый роскошный подарок Успенской преподнес ее тогдашний муж, бизнесмен Александр Плаксин: белоснежный Роллс-ройс за 30 миллионов. Однако, куда больше звезде понравился другой презент...

Зная, как Любовь Залмановна увлекается молодыми дарованиями, друзья заказали для нее выступление 27-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили. В 2018 году он участвовал в шоу "Голос-7" и запомнился зрителям своими яркими номерами. Горячий талантливый парень из Тбилиси, неиспорченный столичной тусовкой и легкими деньгами, вызвал бурный восторг именинницы.

Любовь Успенская и Левана Кбилашвили. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Леван - потрясающий мальчик! - делилась восторженная звезда. - Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам даже хватило места. А я поняла, что он - золотая рыбка, и я его больше не выпущу.

СПАС ОТ ТОСКИ

Идея дуэта родилась практически сразу. Помощник Успенской взял контакты молодого исполнителя, а уже через неделю раздался звонок - Любовь Залмановна позвала Левана в тур. Звезда провезла фаворита по России и Украине, вместе они записали несколько романтичных композиций и на сцене убедительно играли в любовь.

На концертах, которые королева шансона успела отыграть до карантина, Кбилашвили тоже был. Так, 9 марта 2020 года Успенская выступала в Нижнем Новгороде, да так лихо зажигала с Леваном, что местная пресса тут же заподозрила их в романе . Тем более, что молодой друг помог Успенской пережить страшный скандал с дочерью и расставание с мужем. Когда на всех телеканалах артистке перемывали косточки, у нее вовсю шел гастрольный тур. И хотя Люба не стояла на ногах от переживаний, отказаться было нельзя.

Любовь Успенская и Левана Кбилашвили. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Именно Леван был с ней рядом в это тяжелое время, - рассказал тогда kp.ru знакомый певицы. - Конечно, Любовь Залмановна в потрясающей форме и даст фору молодым девчонкам, но Леван ни на что не претендовал. Просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская с ним чувствовала себя как за каменной стеной.

Как это часто бывает, слухи о романе оказались всего лишь слухами: говорят, что на самом деле артистов связывала искренняя и нежная дружба. И даже более того: Успенская относилась к Левану как к сыну, поэтому эта потеря стала для нее страшной трагедией...

СПРАВКА "КП"

Леван Кбилашвили родился в Тбилиси в 1991 году, рос в многодетной семье. С самого детства по примеру отца занимался единоборствами, в 14 лет стал чемпионом Тбилиси по дзюдо.

Получил юридическое образование, но всегда мечтал петь. В Москву приехал два года назад, пройдя кастинг в "Голос-7". На проекте попал в команду Константина Меладзе, но выбыл на этапе "Нокаутов".

Об Успенской молодой артист всегда говорил исключительно с благодарностью, подчеркивая, что их отношения - сугубо профессиональные: "Это удивительный человек, который увидел мои способности, поверил в меня и всем сердцем, абсолютно бескорыстно дал мне возможность стоять на сцене".