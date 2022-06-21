«Солнце мое, взгляни на меня…». Легенде русского рока – 60

Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

В чем феномен группы «Кино»? Каков путь Виктора Цоя из, пожалуй, самой знаменитой кочегарки в стране до стадионов и миллионов поклонников? И почему до сих пор «киномания» не утихает? В день, когда великому музыканту могло бы исполниться 60 лет, телеканал «Мир» подготовил специальный выпуск «Рожденные в СССР», посвященный легенде русского рока, а также включил в сетку вещания множество сюжетов, по случаю памятной даты.

Безусловная звезда по имени Цой. Тот, чьи песни до сих пор поют миллионы человек по всему миру и чей голос, музыка и тексты, кажется, в ДНК не одного поколения. На этой музыке выросли мы. И продолжают расти наши дети.

«Песен еще ненаписанных сколько? Скажи, кукушка, пропой…», «Но я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле», «У-у-у… Восьмиклассница-а-а-а…», «Все не так и все не то, когда твоя девушка больна…» и, конечно, «Перемен! Мы ждем перемен!» и «Тем, кто ложится спать, спокойного сна» - эти и другие строчки из хитов давно минувших лет не теряют своей актуальности. Впрочем, как и музыка группы «Кино». Убедиться в этом можно было совсем недавно – на одном из музыкальных фестивалей «Дикая мята» песни «Кино» звучали так, словно Виктор Цой отлучился лишь ненадолго и вот-вот вернется и подхватит вместе с многотысячной толпой все свои хиты. В кинотеатрах России снова крутят фильм «Асса» (бережно и покадрово восстановленную с пленки в формате 4К версию) и билеты на кинопоказы продаются вполне себе успешно. Так в чем же секрет?

Путь Виктора Цоя начался под стальным и хмурым низким ленинградским небом душной котельной при женском общежитии. Однако пройдет немного времени, и простой кочегар разожжет настоящее пламя в сердцах миллионов людей. Его будут боготворить. Ему будут завидовать. За него захотят умирать, но он справится сам. Погибнет на пике славы. Чем быстрее умрешь, тем меньше проблем, но больше падших ангелов. Цой не претендовал на титул ангела ни при жизни, ни после смерти. Тут, как говорится, без иллюзий. И это, в принципе, роднит его со многими из тех, у кого тексты песен высечены уже на подкорке сознания, а не переписаны характерным почерком в черные блокноты.

Но любят его не за ангельское поведение, а за бунтарский дух, свободу высказываний и мысли. За то, что старался жить так, чтобы быть, а не казаться. И если кто-то считает свободу иллюзией, то Цой мог бы поспорить и переспорить любого философа, окажись они сегодня за столом одной кухни, и «если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день». Зожники бы поспорили. Но даже они, напевают песни группы «Кино» в перерывах между йогой и смузи из шпината.

Корреспонденты телеканала «Мир» в день, когда музыканту исполнилось бы 60 лет, не только выпустили специальный фильм из серии программ «Рожденные в СССР», но и подготовили свои сюжеты к юбилею артиста из Санкт-Петербурга.

Так, к примеру, корреспондент «МИР 24» Андрей Захаров заглянул в знаменитый двор на Блохина, 15 Петроградской стороны, где почти два года на посту кочегара в легендарной «Камчатке» трудился артист, чтобы избежать обвинений в тунеядстве, и здесь же давал неофициальные концерты вместе с другими рок-музыкантами. А также посетил репетицию молодежного хора Петербургского политеха, где к юбилею легенды советского рока хит «Кино» вошел в репертуар.

- Нужно стараться выдержать этот накал эмоций, – поясняет художественный руководитель молодежного хора «Полигимния» Политехнического университета Иван Чекоданов в беседе с корреспондентом телеканала Андреем Захаровым.

А о том, где сейчас в современном Санкт-Петербурге искать места, связанные с легендарными музыкантами, и музыкой каких зарубежных исполнителей вдохновлялся Виктор Цой? - Можно узнать в программе «Специальный репортаж» корреспондентов «Мира» и, кстати, в этом же репортаже можно услышать, как звучит «группа крови на рукаве» в исполнении струнного квартера и оркестра «Летания».

- Все передается из поколения в поколение. То есть, если мои родители слушали эту музыку, я слушаю эту музыку, соответственно, мои дети тоже услышат эту музыку, и я уверена, что они ее полюбят, – рассказывает руководитель струнного квартета и оркестра «Летания» Анастасия Феоктистова в беседе со съемочной группой телеканала «Мир». – Однажды я шла мимо волейбольной площадки рядом с домом и вдруг услышала знакомую музыку. Подумала, что какие-то взрослые ребята уже пришли на площадку. И с удивлением констатировала, что «Группу крови» слушают совсем еще юные школьники. Они крутили весь альбом. И подпевали. И знали наизусть. И я подумала: а, может, это знак? И нам тоже стоит сыграть эту композицию?

Корреспонденты отдела культуры МТРК «Мир», как и миллионы других людей задаются вопросом: в чем же секрет феномена Виктора Цоя? Как ему удалось влюбить в себя столько людей, принадлежащих к совершенно разным течениям и даже эпохам? Ведь было в этом человеке что-то настолько тонкое и неуловимое, что притягивало к нему, точно магнит. При этом сам Цой всегда выглядел максимально отстраненным. Всеобщая любовь, слава, почитание – все это он как будто не воспринимал всерьез.

«Очень точно об этом как-то высказался Артемий Троицкий: «Откуда же взялась эта метафизическая непоколебимость Цоя? «Восточное» происхождение? «Панковская» закалка? Мне кажется, дело в другом. Если я правильно понимаю натуру Цоя, то могу сказать, что перед нами редкий тип прирожденного героя. Это человек, идущий по жизни не то чтобы победительно, но с полным ощущением себя персонажем приключенческого романа или кинобоевика. Он одинок, независим, благороден, причем это не поза, а норма жизни! Соответственно, все жизненные блага, соблазны, конъюнктуру и т. п. он воспринимает спокойно и с легким презрением, как и подобает настоящему ковбою…».

Как еще отмечают юбилей легенды рока, можно посмотреть в специальных выпусках корреспондентов «Мира» на 18 кнопке и канала «Мир24», а также в социальных сетях телерадиокомпании.