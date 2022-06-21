Фильм «Небо» получил награду «Мир Евразии XXI век»

Фильм «Небо» - первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года.

Режиссер фильма «Небо» о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, Игорь Копылов получил награду Международного форума культурно-экономического сотрудничества «Наш мир».

«Спасибо большое всем, кто оценил этот фильм. Я благодарен, что в этот непростой год для моей страны, с помощью этого фильма я могу быть хотя бы, таким образом, вместе с нашими военнослужащими. Людям нужны фильмы такой тематики. Я не могу не сказать про Фонд поддержки военно-патриотического кино, который создан при Минобороны. Соответственно, эту работу мы продолжим с участием этого фонда», - сказал Копылов, получая награду.

Также наградой форума было отмечено и Минобороны России за неоценимый вклад в развитие отечественного кинематографа. Ведь фильм был снят при поддержке военного ведомства, как на территории России, так и Сирии.

Кроме того, награды получили режиссер фильма «1941. Крылья над Берлином» Константин Буслов и снявший картину «Лётчик» Ренат Давлетьяров.

СПРАВКА «КП»

Фильм «Небо» - первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Лента основана на реальных событиях - 24 ноября 2015 российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но командира экипажа Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Страшные кадры убийства разлетелись по всему миру. Ранее режиссер ленты Игорь Копылов рассказал, что картина выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах 22 июня при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.

«Наш мир» - ежегодный форум глобального евразийского сотрудничества, цель которого способствовать глобальному процессу политического, экономического и культурного сближения стран и регионов Евразии и дальнейшему конкурентному становлению региона в мире.