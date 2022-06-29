«Глобал Петфуд» представил на ПМЭФ-2022 проект по импортозамещению сухих кормов для кошек и собак

Продукция «Глобал Петфуд» на стенде Московской области.

Российский производитель кормов для домашних животных, «Глобал Петфуд» представил на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционный проект по импортозамещению сухих кормов для кошек и собак. Компания планирует открыть новую линию по их производству в Подмосковье, на базе своего комбината. На ПМЭФ-2022 «Глобал Петфуд» участвовал в инвестмаркете на стенде Московской области.

«Лайда»™ - полнорационный влажный корм для собак производства «Глобал Петфуд»

До недавнего времени примерно 85% производителей и поставщиков питания для домашних животных на нашем рынке были зарубежными. С уходом из России западных брендов под ударом оказались именно сухие корма, доля импорта которых была особенно велика. «Глобал Петфуд» разработал инвестиционный проект по их производству на своих мощностях. Предприятие планирует приобрести новое оборудование и построить складские комплексы на прилегающей к комбинату территории. Проект находится в стадии обсуждения, объем предполагаемых инвестиций и число новых рабочих мест уточняется.

«Глобал Петфуд» уже выпускает несколько линеек влажных кормов для домашних питомцев под торговыми марками «Шермурр Голд», «Гламурр», «Шермурр» (для кошек) и «Лайда», «Шердог» (для собак). Это паштеты с разнообразными вкусами и сочные кусочки в соусе или в желе.

«Шермурр Голд»™ - полнорационный функциональный влажный корм для кошек премиум класса производства «Глобал Петфуд».

При производстве своей продукции предприятие использует собственное высококачественное сырье и эксклюзивную французскую рецептуру. Корма «Глобал Петфуд» могут храниться до двух лет при температуре до +35 градусов. Особый режим стерилизации позволяет сохранить вкусовые свойства продукта. Корма рассчитаны на владельцев домашних питомцев с любым бюджетом и продаются в трех ценовых сегментах – суперпремиум, премиум и эконом.

«Гламурр»™ - полнорационный влажный корм для кошек суперпремиум класса производства «Глобал Петфуд».

Компания также оказывает слуги по изготовлению консервированной продукции для сторонних торговых марок «под ключ». Предприятие помогает изготовить корма под собственнои торговои маркои и разработать индивидуальную рецептуру.

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